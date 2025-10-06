Paula Ortiz no se corta y responde a la alcaldesa de Zaragoza: "Es impropio de una buena anfitriona"

Estas Fiestas del Pilar prometen ser unas de las más polémicas. A las críticas a la invitación del cura dj a la plaza del Pilar, le ha seguido el enfrentamiento por el nombramiento de la casa Palestina como Hija Predilecta. Ahora el rifirrafe se da por el pregón, entre la alcaldesa y la directora de cine.

Paula Ortiz durante su intervención en el pregón leyó: "A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales, casas de juventud", ante una plaza con más de 35.000 vecinos.

Esta mañana la alcaldesa ha valorado esa parte del pregón como "poco elegante" y fuera de lugar, a lo que la aludida no se ha cortado y le ha contestado a la alcaldesa que "afear, apostillar o recriminar el discurso de personas que están invitadas al balcón es impropio de una buena anfitriona".

La disputa se levanta dos días después del pregón, y a la 'fiesta' también se han sumado el PSOE y ZeC. "Exigimos que Chueca haga una disculpa pública", ha afirmado Lola Ranera, portavoz socialista en el Ayuntamiento.

"En el caso de que no se disculpe, el PSOE pedirá su reprobación en el próximo Pleno", han amenazado desde el partido socialista.

Desde Zaragoza en Común también han valorado negativamente las palabras de Chueca. "No es admisible que la alcaldesa de Zaragoza censure un discurso de alguien que representa a la cultura y el sentir crítico de miles de vecinos y vecinas", han afirmado.

La principal ofendida, ha comentado en la cadena Ser esta mañana que "el Ayuntamiento tuvo el texto a su disposición dos días antes" y que "podían haber expuesto sus reservas y no lo hicieron".

La directora de cine ha explicado que el texto "se escribió entre todos, en un grupo de WhatsApp, de manera colectiva". Junto a ella en el balcón del ayuntamiento estuvieron Pilar Palomero y Javier Macipe.

"Tanto a mí como a mis compañeros nos apena que se pueda decir algo así. El texto del pregón fueron palabras que se pensaron y nacieron desde el respeto, la alegría, la dignidad y la belleza con la que nosotros celebramos nuestra ciudad, conscientes de sus fortalezas y carencias", ha afirmado.

Sin embargo, la alcaldesa ha opinado que "si te invitan a hablar para homenajear el mundo del cine, decir que no hay aceras en la ciudad de Zaragoza, que no hay profesores, que no hay médicos, no me parece lógico en ese momento", ha criticado.