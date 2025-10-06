Nuevas frecuencias de tren para viajar a Madrid y Barcelona desde Zaragoza: billetes por 9 euros a partir de este día

OUIGO, el operador de trenes de Alta Velocidad a precios asequibles, abre este jueves, 9 de octubre a las 10.00, la venta de billetes para viajar del 14 de diciembre al 2 de agosto de 2026 entre Barcelona y Madrid, con paradas en Zaragoza y Tarragona, desde 9 euros.

La compañía ha anunciado también una nueva frecuencia, ampliando sus circulaciones respecto a 2025 en un 20 %. Como parte de su propuesta, cuenta con la mejor relación calidad-precio del mercado español. Dispone de asientos XL, un 30 % más grandes que los esenciales.

Con su nuevo servicio, OUIGO ofrecerá a partir del 14 de diciembre 12 circulaciones, 6 idas y vueltas diarias, en la ruta Barcelona – Madrid. Cuatro de estas tendrán parada en Zaragoza, sumando así una frecuencia adicional también en la capital aragonesa.

Los nuevos servicios de OUIGO desde Barcelona Sants tendrán salida a las 07.35 h, mientras que, en sentido contrario, los trenes saldrán de Madrid Puerta de Atocha a las 20.10 h. Esta ampliación de circulaciones se traduce en 370.000 plazas más cada año.

Si se planifica el viaje con antelación, el precio de los billetes puede salir realmente económico. El precio de los billetes de tren parte desde los 9 euros, con tarifa fija de 7 euros para menores de entre 4 y 13 años y gratis para niños de hasta 3 años, siempre que viajen en brazos de un adulto.

La compañía francesa opera con trenes de alta capacidad que cuentan con 509 plazas distribuidas en dos niveles. Cuando se utiliza un servicio de trenes dobles, esta capacidad se duplica, alcanzando las 1.018 plazas.



Además, sus trenes cuentan con una cafetería atendida por personal propio y opciones complementarias al precio del billete como el paquete OUIGO FULL, con el que los viajeros pueden llevar dos equipajes adicionales, elegir asiento XL (30% más amplio que los esenciales) y realizar cambios de fecha u hora ilimitados y cancelaciones, con el reembolso del billete hasta 30 minutos antes de la salida.