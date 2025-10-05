El Tragachicos y el nuevo León Gargantón triunfan entre los más pequeños de Zaragoza: "La fila es larga, pero va rápido"

Los niños zaragozanos han podido deslizarse por primera vez hoy por el nuevo tobogán gigante, el León Garganchón, que estas fiestas se une al Tragachicos para hacer las delicias de los más pequeños.

La expectación por estrenarlo aumentó ayer, después de que hiciera su primera aparición oficial como estrella del desfile del pregón, con el lema “Zaragoza es el León”. Han sido muchos los niños y niñas de nuestra ciudad los que no han querido perderse esta oportunidad para probarlo.

"Venimos todos los años, y como el León es el nuevo, en esta ocasión, la chica se tirará por ahí", explicaba un vecino de Zaragoza que ha tenido que madrugar. "La fila es larga pero va rápida", reconocía tras 10 minutos antes de que le tocara el turno a su hija.

La figura representa a un león rampante, símbolo de la ciudad, que después de su debut de hoy en la Plaza del Pilar recorrerá diferentes puntos de Zaragoza, ya en solitario, para multiplicar las opciones de los más pequeños de disfrutar de las Fiestas del Pilar. El objetivo de este nuevo tobogán itinerante es convertirse en un elemento tan querido entre los niños como el Tragachicos.

El León Garganchón visitará mañana lunes el Parque Oliver y el martes viajará hasta Las Fuentes, donde se situará en el Paseo Vicente Cazcarra. El miércoles los niños podrán disfrutar de él en la Plaza Mayor de San José, mientras que el jueves estará en Valdespartera, en la plaza Cantor de Jazz.

El viernes se trasladará a la plaza Basilio Paraíso, el sábado irá a La Jota, en la plaza La Albada, y el domingo, día grande de las fiestas, estará en la Glorieta del Esperanto. La última ocasión para deslizarse por el León Garganchón será el lunes 13, en la Plaza Salamero.

El horario será de 16.00 a 20.00 horas, excepto el viernes 10, el sábado 11, los domingos 5 y 12 y el lunes 13, días en los que abrirá también por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.