Río y Juego se consolida como el 'planazo' de las familias durante las Fiestas: "Siempre es una pasada"
Hoy se ha inaugurado el espacio infantil en la zona de la Expo, y estará abierto para el disfrute de los más pequeños hasta el lunes 13 de octubre.
El espacio de ocio infantil “Río y Juego”, ubicado en la Expo durante las Fiestas del Pilar, se consolida un año más como un destino ineludible para las familias. Desde la organización impecable hasta la alegría de los más pequeños, los visitantes coinciden en señalar el éxito de la propuesta.
Para muchos, la experiencia en Río y Juego es totalmente nueva, mientras que para otros se ha convertido en una tradición anual. Las familias disfrutan de actividades variadas que fomentan la creatividad, la convivencia y el entretenimiento en un entorno seguro.
Una familia que acudió por primera vez, proveniente del barrio de Delicias, se mostró encantada con la experiencia: “Pues muy bien. La verdad que hasta ahora todo muy bien organizado”.
Tras su visita, no dudaron en calificar el espacio como excepcional: “No habíamos estado nunca y la verdad que es una pasada”. Lo más importante, sin embargo, es el disfrute de los pequeños: “Y los peques, todos están disfrutando muchísimo. Nosotros también, claro, al verlos disfrutar, así que genial”.
Otra familia, que viene desde el barrio de la Jota, ha convertido el evento en una cita fija, comentando que “llevamos ya viniendo varios años” y que han asistido “prácticamente desde el principio, y siempre es una pasada”.
Programación infantil en Zaragoza
En cuanto a la programación infantil de las Fiestas del Pilar, el consenso entre las familias es positivo. Una de ellas asegura que el programa “tiene un montón de cosas”, recordando que ayer “estuvimos en la plaza del Pilar, que tenían el desfile de cabezudos y gigantes. Lo pasamos genial”.
Los visitantes habituales también valoran la variedad de actividades: “Hay un montón de cosas y de sitios para ir con los niños, así que bien, nos gusta”. Ayer, por ejemplo, “vimos el desfile para los niños en la Plaza España”.
A pesar del éxito general de la programación, se detecta una necesidad en ciertos distritos. Un visitante del barrio de Delicias señaló una carencia en su zona: “Lo único que puedo decir es que en Delicias falta programación para peques. En las Fiestas del Pilar no hay prácticamente nada ahí; así que estaría bien. Por el resto, genial”.
Respecto a la afluencia de público en Río y Juego, la sensación es de alta concentración. Rosario, una voluntaria del Ayuntamiento de Zaragoza que ya participó en el evento el año pasado, ha notado un incremento de asistentes este año, incluso a pesar del clima: “Este año yo veo que hay más gente, eh? Incluso a pesar del viento”.
Los veteranos del evento confirman que la multitud es habitual: “Siempre hay mucha gente. Incluso más”. Una pareja del Actur anticipa que la afluencia será aún mayor en los próximos días, puesto que “Hoy no hay puente, estamos solo los de Zaragoza. La semana que viene será peor. Habrá más gente, seguro”, afirman.