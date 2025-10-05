Río y Juego se consolida como el 'planazo' de las familias durante las Fiestas: "Siempre es una pasada"

El espacio de ocio infantil “Río y Juego”, ubicado en la Expo durante las Fiestas del Pilar, se consolida un año más como un destino ineludible para las familias. Desde la organización impecable hasta la alegría de los más pequeños, los visitantes coinciden en señalar el éxito de la propuesta. Para muchos, la experiencia en Río y Juego es totalmente nueva, mientras que para otros se ha convertido en una tradición anual. Las familias disfrutan de actividades variadas que fomentan la creatividad, la convivencia y el entretenimiento en un entorno seguro. Una familia que acudió por primera vez, proveniente del barrio de Delicias, se mostró encantada con la experiencia: “Pues muy bien. La verdad que hasta ahora todo muy bien organizado”.

Espacio Río y Juego en la Expo. E.E

Tras su visita, no dudaron en calificar el espacio como excepcional: “No habíamos estado nunca y la verdad que es una pasada”. Lo más importante, sin embargo, es el disfrute de los pequeños: “Y los peques, todos están disfrutando muchísimo. Nosotros también, claro, al verlos disfrutar, así que genial”. Otra familia, que viene desde el barrio de la Jota, ha convertido el evento en una cita fija, comentando que “llevamos ya viniendo varios años” y que han asistido “prácticamente desde el principio, y siempre es una pasada”.

Espacio Río y Juego, Zaragoza. E.E

Estos expertos de la zona detallan el plan familiar que organizan: “hoy concretamente hemos quedado con mi hermano y mi sobrino y también han venido mis padres y vienen los abuelos para estar con los nietos. Ese es el plan” . Su estrategia es simple: “Hoy echaremos aquí la mañana y ya para comer a casa, a descansar, que mañana hay colegio y trabajo”, recuerda el padre de familia .

Programación infantil en Zaragoza