Un camarero sobre las Fiestas del Pilar en Zaragoza: "En una semana hacemos más caja que en agosto"

Zaragoza ya está inmersa en las Fiestas del Pilar. Esta tarde a las 21.00 será el pregón desde el balcón del ayuntamiento en la plaza del Pilar.

Zaragozanos, vecinos de todo Aragón, españoles de todos los rincones y extranjeros de medio mundo pasean por las calles de la ciudad con su cachirulo al cuello y sus bolsillos bien dispuestos.

Comienzan los Pilares, las fiestas en honor a la Virgen del Pilar y el sector hostelero se frota las manos para hacer el agosto en una semana.

Alejandro, camarero de Las Vegas afirma: "En esta semana podemos hacer más caja que en el mes de agosto". Por eso es importante que les pille preparados, y el conocido bar del centro lo está "hemos reforzado la plantilla con tres personas más", cuenta el hostelero.

La cafetería clásica del paseo Independencia lleva más de 30 años celebrando los Pilares con los zaragozanos o con cualquiera que quiera tomarse un café "lo tenemos todo preparado para recibir al público, ya sea local o turista. A todos los que quieran tomar el mejor café o el mejor jamón", asegura Alejandro.

Cafetería Las Vegas, Zaragoza. E.E

La gran fiesta es el 12 de octubre, pero estos días ya se ha notado la afluencia "desde el lunes ya hemos notado un aumento en la clientela en cuanto al turismo". No solo los bares celebran la llegada de turistas, los alojamientos también están de enhorabuena, el porcentaje de visitantes es muy similar al registrado el año pasado, aunque aumentan ligeramente las expectativas.

El visitante es nacional pero también extranjero "hay muchos ingleses, coreanos, y japoneses", relata Alejandro.

Sin embargo, según los datos de Horeca, de forma inversa a lo sucedido el año pasado, disminuyen ligeramente los visitantes extranjeros que se acercan a la capital aragonesa para disfrutar de estas fiestas.

Este año se registra una previsión del 16,95 % frente al 18,64 % de 2024. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido son los principales países de procedencia.