Las peñas de Zaragoza, listas para las Fiestas del Pilar: "Terminan unas y ya estamos preparando las siguientes"

Muchas personas ya han sacado los cachirulos y las camisolas para dar comienzo a las Fiestas del Pilar 2025. Pero detrás de las ganas, hay un trabajo constante: el de las peñas, que durante meses preparan cada detalle, aunque aún queden "algunas coletillas" por resolver.

"Hay muchísimo trabajo, casi terminan unas fiestas y estamos preparando las siguientes", ha explicado el presidente de la Unión Peñista, Jorge Gracia. Aunque, como ha asegurado, lo que más tiempo supone es obtener los permisos para empezar a organizar todo.

La carga de trabajo es tanta que, aunque ya está casi todo preparado, siempre hay algo por resolver: "Todavía vamos corriendo porque siempre falla alguna cosa", ha reconocido Gracia.

En la misma línea se expresa el presidente de Interpeñas, Sergio Gómez, quien subraya la magnitud del esfuerzo: "Estas fiestas son las que más trabajo conllevan por todo lo que hay que mover". Este año, por ejemplo, algunas charangas se desplazarán a centros de mayores y de salud mental, en un intento de acercar las fiestas a todos los rincones.

Por eso, el papel de las peñas es también "descentralizar las fiestas y tener presencia en los barrios". Esa vocación se traduce en actividades desde monólogos hasta rondas joteras o conciertos.

De hecho, son tantas las actividades que se llevan a cabo que el presupuesto que aporta cada peña es cada vez mayor: "Unos 10.000 y 12.000 euros por peña y entre 150.000 y 180.000 euros solo para esta semana de Pilares", ha explicado el presidente de Interpeñas.

Pero todo ese trabajo tiene su recompensa. "Cuando los vecinos están contentos... es lo que te llena y te emociona, se me pone hasta la piel de gallina", ha confesado el presidente de Unión Peñista.

Ese mismo sentimiento es el que comparte Nacho Jordán, Peñista de Honor 2025. Lleva toda la vida entre peñas y todavía no se cree esta distinción: "Estoy súper contento de que hayan reconocido todos los años, aunque ahora ya estoy un poco nervioso", ha confesado.

Para Nacho, las peñas son "súper importantes" para la identidad de las Fiestas del Pilar porque a veces llegan hasta donde no lo hace el Ayuntamiento: "Hay fiestas por las peñas, y sin ellas no habría armonía", ha explicado.

Pregón Interpeñas 2024.

Más allá de una peña

Hace 50 años que las peñas empezaron con un espíritu de dar ocio popular a la ciudadanía y promover las fiestas populares, con hitos como conseguir que hubiera vaquillas o festejos en determinados barrios; progresos que no han dejado de crecer.

Pero, más allá de la fiesta, ser peñista es como "tener una familia". De hecho, como cuenta Gracia, hay personas que llegaron solas y han salido con una familia: "Sabes que cuando entras a la peña vas a tener siempre a alguien", ha afirmado.

En el pasado, todas las peñas de Zaragoza formaban parte de una única Federación. Sin embargo, divisiones, sobre todo en políticas de gestión, provocaron su separación, aunque mantienen relaciones: "Nos apoyamos entre nosotros, y estamos abiertos a todas las peñas", ha confesado Gracia.

Es el deseo que tiene el Peñista de Honor de este año, Nacho Jordán, quien afirma que si pudiera encabezaría la unión entre ambas peñas: "Ojalá estuviéramos todos juntos otra vez y que no estuviéramos rotos, nos vendría bien", ha lamentado Nacho.

Aunque aún existe esa división entre las peñas, todas coinciden en que mirar detrás de las Fiestas del Pilar es entender la historia, el esfuerzo y el sentimiento de identidad peñista.