Adrián Alonso, creador de la aplicación gratuita con toda la programación de las Fiestas del Pilar: "Facilita la vida a todos"

Las Fiestas del Pilar cuentan con un amplio despliegue de actividades para todas las edades y gustos. Así más de 1.000 actos van a tener lugar a lo largo de los 10 días festivos que engloban en la edición de 2025. Todas ellas expuestas en un extenso programa impreso en papel que a veces resulta abrumador o incluso se termina traspapelando.

Para facilitar el acceso a la programación y que sea más intuitiva la búsqueda de las actividades que más interesan a los asistentes a las Fiestas del Pilar ha nacido la aplicación para móviles Fiestasdelpilar.

Detrás de ella está Adrián Alonso, un joven zaragozano que tuvo la idea y se lanzó a la carrera para tenerla lista antes de que comenzaran los días grandes: "Me costó solo dos meses aunque la parte más tediosa ha sido pasar el programa entero del Ayuntamiento", comenta Alonso.

Así, la rapidez con la que lo ha lanzado también tiene un porqué ya que es programador y está habituado a la creación de aplicaciones móviles y páginas web.

Este joven destaca que su motivación para crearlo nace de un fin medioambiental: "Vi la necesidad de que había que terminar con el papel. Creo que es una manera de pensar en el planeta y dejar de gastar papel tontamente", enfatiza.

La aplicación tiene una distribución sencilla e incluye todas las actividades que concentra el programa del Ayuntamiento de Zaragoza. Así, se distribuye en cuatro ventanas. En la principal se puede encontrar la programación dividida por días. Luego hay un apartado para conciertos, la cual está organizada por escenarios y salas.

Una tercera pestaña incluye actividades divididas en tradiciones populares, actividades infantiles y familiares, espectáculos y cultura, y gastronomía. Por último, la aplicación contiene un apartado dedicado a las jornadas de vaquillas donde se puede encontrar ordenado por festejos taurinos, populares y las vaquillas mañaneras.

"Es accesible para todas las edades y facilita un poco la vida", relata. A lo que añade que se trata de una "aplicación sencilla que da la información que ellos esperan".

Tras su lanzamiento, este joven agradece todos los mensajes bonitos que le han ido llegando a lo largo de los días ya que todos ellos le reconocen lo intuitiva que es y la buena organización: "He recibido muchas felicitaciones y apoyo de muchos influencers que sin recibir nada a cambio la están promocionando", admite.

Así, apunta alto y tiene un sueño: "Me gustaría que al final el Ayuntamiento me contactara para que esta aplicación pudiera ser la oficial de las Fiestas del Pilar y no solo se quedara en algo de un particular".