Los trabajadores del tranvía anuncian huelga el Día del Pilar: los paros se podrían alargar hasta el 19 de octubre

Las inminentes Fiestas del Pilar han logrado esquivar una huelga del autobús urbano, pero eso podría cambiar con los tranvías. Porque, este jueves, el Sindicato Ferroviario de Zaragoza (SF) y Comisiones Obreras (CCOO) han registrado formalmente una convocatoria de paros a partir del 12 de octubre.

Así la huelga se desarrollaría entre los días 12 y 19 de octubre de 2025, en los siguientes tramos horarios: el día 12 de octubre de 00.00h a 23.59 (24h completas), el 13 de octubre de 05.00 a 07.00 y de 22.30 a 23.59, el día 14 de octubre de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00, el 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00, el día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00, el día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00, el día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 y el día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00.

Trabajadores y empresas, con motivo de los paros, han sido convocados al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), el próximo 10 de octubre. Si ninguna de las partes logra acercar posturas, la huelga seguirá adelante y afectará a uno de los días más importantes de la ciudad de Zaragoza.

No obstante, desde el sindicato de trabajadores, Julián Aramendía declara que se trata de una medida "necesaria" y que está pensada para "mejorar la seguridad del servicio". Tanto para los conductores, como para los zaragozanos.

Y es que, la situación entre empresa y trabajadores, al igual que la de los de Avanza, ha sido tensa durante todo el año. De hecho, hace tan solo unos meses los conductores ya celebraron paros. Fue en el mes de junio y afectó a los fines de semana, justo en el horario nocturno que se había ampliado, de 00.00 a 02.30.

Las principales demandas

Las organizaciones sindicales convocantes destacan que, tras más de once reuniones de la comisión negociadora del convenio colectivo, la empresa mantiene una actitud de "bloqueo" frente a las principales reivindicaciones de la plantilla en materia de jornada y condiciones de trabajo.

Las demandas principales de la huelga, según han señalado los trabajadores en un comunicado, son el establecimiento de jornadas de conducción entre 7,30 y 8 horas diarias, "evitando turnos prolongados que ponen en riesgo la seguridad vial y la salud laboral". Asimismo piden un cómputo efectivo de los tiempos de desplazamiento a las salas de descanso (P3, P21 y P25), incorporándolos a los desgloses de servicio para garantizar descansos reales y efectivos.

Tal y como lo exponen, reclaman "un descanso real" y aseguran que "no lo es" si tienen 20 minutos de descanso y tenemos que invertir 14 minutos en llegar a las salas de descanso. En tercer lugar, demandan el reconocimiento de un plus de categoría para el personal de Atención al Cliente ya que, según señalan, actualmente es el "único colectivo del colegio de especialistas que no lo percibe, lo que supone una situación de desigualdad retributiva".