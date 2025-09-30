La futura 'ciudad del cine' de Zaragoza despierta el interés de gigantes audiovisuales con éxitos como 'Masterchef'

Distrito 7, la futura 'ciudad del cine' de Zaragoza, ha causado sensación en el sector audiovisual español. Así lo ha comprobado la alcaldesa Natalia Chueca quien, durante su participación en el foro Iberseries, ha podido reunirse con gigantes del sector audiovisual como James Costos, CEO de la productora Secuoya, o Pilar Blasco, CEO de Banijay Iberia.

Costos es, además, exembajador de Estados Unidos en España y Andorra hasta enero de 2017. También fue directivo en grandes empresas del sector entretenimiento como HBO, cargo que le llevó a conseguir que destacados estudios estadounidenses rodaran en España, incluyendo el rodaje en Andalucía de la exitosa serie Juego de Tronos en 2014.

Por su parte, Blasco es la responsable del gigante audiovisual que ha producido éxitos como 'MasterChef', 'Viva la vida' o 'Gran Hermano'. Proyectos que la han situado como una de las mujeres más poderosas de la televisión española.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el foro Iberseries celebrado en Madrid Ayuntamiento de Zaragoza

En su visita a Madrid, la regidora ha anunciado también que el proyecto de Distrito 7 saldrá a licitación en "unas pocas semanas". "Estamos ultimando algunos detalles, pero es importante que el sector audiovisual nacional e internacional, congregado en Iberseries, conozca de primera mano las oportunidades que puede ofrecer Zaragoza y por qué es tan interesante este proyecto", ha expuesto la regidora.

Distrito 7

Ubicado en una antigua fábrica tras 20 años de abandono, el complejo contará con una inversión de 18,4 millones de euros y dispondrá de tres grandes platós indoor de entre 800 y 1.500 m², con 10 metros de altura y preparados para rodajes de gran formato y producción virtual, además de un backlot exterior. Uno de los platós tendrá capacidad de convertirse en plató virtual en función de la demanda.

“Distrito 7 no es solo un edificio, es un ecosistema completo al servicio de la industria audiovisual”, ha subrayado Natalia Chueca durante la presentación. “Queremos que Zaragoza esté en el radar de los grandes productores y distribuidores, y que cuando piensen en rodar en España o en Europa, piensen en Zaragoza”, ha añadido.

La alcaldesa ha recordado, además, el vínculo histórico de la ciudad con el cine: desde la primera película del cine español rodada en 1897 en la Plaza del Pilar, hasta el talento contemporáneo de cineastas como Paula Ortiz, Pilar Palomero, Carlos Vermut o Nata Moreno. Solo en 2024, Zaragoza superó los 200 rodajes, triplicando la cifra en dos años.

Con más de 300 localizaciones únicas, un entorno empresarial dinámico, costes competitivos y una conectividad estratégica, Zaragoza se presenta como un nuevo polo de atracción para rodajes, producciones y talento creativo.