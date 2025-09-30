Las Fiestas del Pilar empiezan con bronca entre Ayuntamiento y Moncloa por los Espacios Seguros: "Debería dimitir"

La nueva medida para la concienciación y protección ante "cualquier tipo de violencia" promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza ha saltado al ámbito nacional, lo que ha abierto un frente entre el consistorio liderado por Natalia Chueca y el Gobierno de España.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reaccionado a estos nuevos espacios que sustituyen a los puntos violetas pidiendo al PP "centralidad".

Además, la ministra se ha referido a ellos como una cesión a Vox para que "no se le coma" dentro de las políticas municipales zaragozanas. Las palabras de Redondo han sido secundadas por la portavoz socialista en Zaragoza, Lola Ranera, quien ha acusado a Natalia Chueca de "blanquear a Vox" en lo que se refiere a políticas de género.

El Ayuntamiento de Zaragoza no ha tardado en reaccionar y ha lanzado un mensaje muy claro: "A esta ciudad lecciones ninguna". La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha reiterado en varias ocasiones que "la ministra debería dimitir".

Orós además ha defendido la creación de los Espacios Seguros que han sido presentado en la mañana del martes junto a la campaña 'No es no' contra las agresiones sexuales en las Fiestas del Pilar.

La concejala ha recalcado a la ministra que "primero que se informe" a lo que ha defendido que en estos nuevos espacios "no se desproteger a nadie ni se quedan sin un lugar las víctimas de agresiones sexuales sino que se da mayor cobertura".

Del mismo modo, ha demandado "que deje de mentir" como también su dimisión. Así, ha recordado que en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se aprobó una moción para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad tras la última polémica de las pulseras de protección de víctimas de violencia de género.

"El PSOE es lo peor que le ha podido ocurrir a las víctimas de violencia de género. Empezamos con una ley infame como la Ley solo Sí es Sí en la que 1200 agresores han visto reducidas las condenas o han salido a la calle", ha denunciado.

Así, ha acusado al Gobierno central de "solo querer hacer marketing y publicidad" en torno a los puntos violetas: "Si tuvieran sentido común actuarían de otra manera".

Durante su intervención ha defendido los Espacios Seguros como una "ampliación" a la cobertura ya existente para que "todos" se sientan "seguros" ante "cualquier tipo de violencia": "Es un avance de algo muy positivo, ayuda, informa y conciencia. Además, si hay algún tipo de agresión, se le va a acompañar a todo el proceso", ha explicado.

Así ha finalizado con la demanda de que dejen "los discursos vacíos": "Me da pena que Ranera o la ministra utilicen algo tan serio para hacer campaña y no para proteger a las mujeres".