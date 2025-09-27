El Español de Aragón te invita a disfrutar el monólogo de la actriz aragonesa Marisol Aznar 'Madre Mía'

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar el monólogo de comedia 'Madre Mía' en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, un espectáculo lleno de mucho humor sobre una cuestión con la que te podrás sentir identificado, las madres.

Humor para todos

La actriz aragonesa, Marisol Aznar presenta ¡Madre mía!, un espectáculo en el que reflexiona sobre el rol de ser madre y de ser hija, explorando con humor y emoción las distintas formas de maternidad. A través de su mirada, conecta con el público mostrando lo universal y diverso de esta experiencia.

El montaje combina monólogo, canciones en directo, proyecciones de vídeo y la interacción constante con los espectadores. Esa mezcla de formatos convierte cada función en un espacio dinámico, divertido y cercano.

La obra plantea preguntas hilarantes y profundas sobre las madres de ayer y hoy, los secretos compartidos y personajes inesperados como la Virgen María o la madre de Supermán. Todo se entrelaza en un viaje escénico que promete risas, complicidad y emoción.