EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del pregón de las Fiestas del Pilar desde el balcón del ayuntamiento de Zaragoza. Sin duda, uno de los momentos más esperados por todos los mañicos cada mes de octubre, con el que se da inicio a los días grandes de la capital aragonesa.

Para participar en el sorteo de una entrada doble para el próximo sábado 4 de octubre a las 21:00 horas bastará con seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Ayuntamiento de Zaragoza (@ayuntamiento_Zaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría vivir el pregón de las Fiestas del Pilar más cerca que nunca (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar). Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes, 29 de septiembre.

Como aclaración, no pueden subir menores de edad solos, siempre tendrán que ir acompañados de un adulto.

Pregón muy especial

Vivir el pregón desde este emblemático lugar permite contemplar la Plaza del Pilar como nunca antes, rodeado del ambiente festivo y de la emoción de miles de zaragozanos. Una oportunidad exclusiva para formar parte de uno de los instantes más vibrantes y emotivos de las Fiestas del Pilar, en compañía de la mejor tradición y la alegría que caracteriza a la ciudad.

Además, asistir al pregón desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza supone disfrutar de una perspectiva privilegiada, imposible de vivir desde otro punto de la ciudad. No solo se contempla el inicio oficial de las fiestas a vista de pájaro, sino que también se comparte espacio con representantes institucionales y protagonistas de las celebraciones, lo que convierte este momento en una experiencia exclusiva, íntima y cargada de emoción.