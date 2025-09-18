Vecinos e inmigrantes se unen para denunciar la situación del parque Bruil: "¡La calle no es hogar, queremos dignidad!"

Una imagen de solidaridad histórica ha inundado este jueves las calles de Zaragoza. Vecinos y inmigrantes han unido sus fuerzas para denunciar la crítica situación que viven desde hace meses en la zona.

"Unas 60 personas duermen en el parque Bruil todas las noches. Son personas, seres humanos. Las Instituciones no pueden seguir haciendo oídos sordos ante esta situación", han reclamado algunos de los presentes, quienes han asegurado que ni las personas sin hogar ni los propios vecinos pueden aguantar más".

Y no han sido pocos. Más de 500 personas han partido a las 19.00 de la plaza del Centro de Historias hasta la misma puerta del Ayuntamiento para pedir a las instituciones "soluciones al sinhogarismo" en el barrio.

Lo decían en sus pancartas donde dejaban leer mensajes como '¡El barrio no se vende, el barrio se defiende!' o 'La calle no es hogar queremos dignidad'. También con sus voces, que han alzado para dar voz y visibilidad "tanto a los que viven en el barrio como a los que han encontrado un refugio en el parque Bruil".

Durante la lectura del manifiesto, que han hecho enfrente del Ayuntamiento de Zaragoza, los vecinos han expresado que necesitan "respuestas y apoyo", algo que aseguran que llevan esperando "meses". Sobre todo a raíz de lo sucedido el pasado 28 de julio en la calle Taboada, cuando alrededor de una veintena de coches ardieron dejando a "familias sin agua y sin luz" durante meses. Un problema ante el que denuncian no haber recibido respuesta por parte de las instituciones.

"La responsabilidad no puede recaer en un barrio concreto, son las administraciones las que deben garantizar derechos a los ciudadanos. Desplazar el problema de un lugar a otro no resuelve nada, tampoco gastar el dinero en pompa y espectáculo", han denunciado.

Coordinación Institucional

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, ha hecho un llamamiento a reforzar la coordinación entre instituciones para afrontar la situación de las personas que actualmente se encuentran en el entorno del Parque Bruil, después de que en los últimos días se hayan producido cruces de declaraciones y discrepancias entre administraciones sobre este asunto.

Orós ha explicado que existen diferencias en las cifras aportadas entre Delegación de Gobierno y Consistorio, también en la atribución de competencias sobre quién debe hacerse cargo de estas personas. Asimismo, la edil ha manifestado su disposición a mantener nuevas reuniones con el representante del Ejecutivo Central en Aragón, Fernando Beltrán, para tratar de unificar criterios.

"Debemos sentarnos, ver cuál sería la manera de verificar cifras y poner encima de la mesa un diagnóstico de situación, con la precisión que sea necesaria, y a partir de ese momento evitar que tengamos que hablarnos por los medios de comunicación y poder hablar con tranquilidad", ha expresado.

Asimismo, Orós ha insistido en la importancia de actuar con "lealtad institucional" y de coordinar esfuerzos y recursos de ambas administraciones, del mismo modo que se hace en otros ámbitos como la seguridad ciudadana durante las Fiestas del Pilar.