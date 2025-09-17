Comienza a funcionar el nuevo cuartel de la Policía Local para "reforzar la seguridad" del barrio del Gancho de Zaragoza

Los vecinos del Gancho ya cuentan oficialmente con refuerzo de seguridad gracias a la inauguración del nuevo cuartel de la Policía Local de Zaragoza en la calle Ramón Pignatelli. Este miércoles ha comenzado a funcionar con dos agentes procedentes del Distrito Centro donde fue el antiguo gimnasio de los Bomberos de Zaragoza del Parque 2. La implantación de este servicio resultó ser además una exigencia por parte del grupo municipal Vox para llegar a un acuerdo en materia presupuestaria.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha reivindicado que la apertura de este cuartel "pequeño pero necesario" nace de la "escucha" y "entender" de los vecinos. Este se posiciona en una de las vías de mayor conflicto y busca tener un objeto "disuasorio" de la comisión de delitos en el que se considera uno de los barrios más peligrosos de la capital aragonesa.

Así, se ha puesto en marcha y se mantendrá abierto todos los días en turno de tarde de 18.00 a 6.00 con dos agentes del Distrito Centro y por las noches pertenecientes a la Unidad Nocturna de la Policía Local. De esta manera, la edil ha manifestado que se trata de una "puerta abierta" de atención permanente para los ciudadanos.

Interior de la comisaría del Gancho en Zaragoza E. E.

El funcionamiento de este cuartel se va a basar en la presencia constante de estos agentes en el mismo como también llevarán a cabo patrullas preventivas y reconocimientos aleatorios. Este nuevo equipamiento se une a la ya presencia de la Policía Local en las calles y plazas de la zona.

No solo ello, ya que la comisaría albergará la asesoría antiokupación del Ayuntamiento, que desde 2021 ha atendido ya a 400 zaragozanos. Gracias a un convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza, los vecinos podrán ser asesorados directamente por policías y letrados en esta nueva ubicación.

Este servicio también incluirá una formación específica de los agentes de la comisaría para que los vecinos puedan "sentirse bien asesorados" en un proceso "traumático". La aplicación del cuartel es uno de los puntos que conforman el Plan transversal para revitalizar la zona del Gancho promovido por el Gobierno de Chueca.

La llegada de este cuartel, además de ser una petición vecinal, también era un requisito para llegar a un acuerdo por los presupuestos por el grupo municipal de Vox. El concejal de Vox y presidente de la Junta Municipal del Casco Histórico, Armando Martínez, ha expresado que este cuartel es un paso más para poder ver cómo "crece y revitaliza" el barrio.