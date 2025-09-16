Nuevo frente por la situación de los migrantes del Parque Bruil en Zaragoza: "Hemos sacado a 60 personas de la calle"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su "descontento" por la "falta de lealtad" por parte del delegado del Gobierno en Aragón.

El rifirrafe de cifras sigue en ebullición entre la delegación del Gobierno de España en Aragón y Natalia Chueca sobre los migrantes en protección internacional del entorno del Parque Bruil. Este martes la alcaldesa de Zaragoza pedía a Fernando Beltrán el asilo de 54 migrantes que pernoctan en la zona, una cifra que el delegado ha tachado de "obsoleta".

De esta forma, ha defendido que por parte del Gobierno de España "se ha cumplido su parte". Así, ha explicado que desde el organismo se ha puesto en marcha un dispositivo y se ha reforzado la presencia de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional dentro de este entorno.

Así, ha detallado que se han realizado en las últimas semanas 40 intervenciones para la toma del manifiesto, previo paso asolicitar la protección internacional. En esta línea, Beltrán ha rechazado la creación de puesto 'exprés' de Extranjería como demandaban los vecinos de Parque Bruil: "La brigada de extranjería está yendo allí, un día sí, otro no".

De esta forma, ha reivindicado que mediante estas acciones "hemos sacado de allí a 60 personas para llevarlos a recursos de acogida".

Del mismo modo, ha explicado que él mismo en persona ha acudido a la zona del parque Bruil para conocer la situación y que este lunes "habría unas 30 personas dispuestas a pasar allí la noche". Así, ha manifestado que se están reduciendo su presencia en el parque.

A lo que ha añadido que durante este último tiempo se han efectuado "cero denuncias": "Ni una molestia a un ciudadano, ni una persona que se haya sentido intimidada, y desde luego, ningún tipo de hurto, ningún tipo de robo con violencia, absolutamente nada de nada. Esas personas lo que quieren es que les echemos una mano entre todos", ha manifestado.

Por todo ello, el delegado también ha expresado que hay un porcentaje de personas en situación de calle que no pertenecen a las competencias del Gobierno de España sino del Ayuntamiento de Zaragoza: "Tenemos una población flotante de 25 o 30, que ya no son solicitantes de protección internacional", ha reiterado en números.

Asimismo, ha señalado a Vox en el arco municipal: "No me cabe duda de que hay un peso fundamental del apoyo de Vox en las políticas municipales para que puedan salir adelante unos presupuestos. Seguramente estará poniendo lastre a unas políticas de alcance social que tendrían que ser más amplias".

"Falta de lealtad"

No han tardado en responder el Gobierno zaragozano a las palabras de Beltrán en los que de boca de la concejal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha expresado su "enorme decepción" por la "falta de lealtad" emitida por el delegado.

Así, ha defendido que el Ayuntamiento de Zaragoza es quien "se hace cargo" de aquellos que tendrían que estar bajo Protección Internacional: "Son responsabilidad del Gobierno de España y están en nuestros recursos y entidades sociales", ha reiterado Orós.

Del mismo modo, ha acusado a Beltrán de no acudir al entorno del Parque Bruil para conocer la situación y que si lo hace ahora es "porque está nervioso". Por lo que ha sacado pecho del trabajo a pie de calle que hacen desde el consistorio para conocer la situación.

No ha sido lo único que le ha rebatido ya que las cifras de migrantes en situación de calle están trayendo polémica entre ambas instituciones. Orós ha defendido que sus datos fechan del 28 de agosto: "Las cifras de Cruz Roja me las creo, pero las del delegado las tenemos que contrastar".

De esta forma, ha enumerado que según el último recuento hay 54 personas en situación de calle, 42 de ellas con perfil de Protección Internacional, 28 con citas en la Brigada de Extranjería y 8 con el manifiesto.

Apoyándose en datos, también ha manifestado que a lo largo del año por los recursos municipales han acudido 21 personas de Mali y 64 con perfil de Protección Internacional.

Por todo ello, ha solicitado a Beltrán que dé uso a sus recursos: "A 10 de septiembre recursos hay 181 plazas libres y lo que tiene que hacer con las personas de calle es estar en sus recursos antes de traer a más personas. Tienen que encargarse de las que están en Zaragoza".

