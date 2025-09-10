El proyecto del Portillo ganará más metros de zonas verdes: "La idea es poder recorrer el parque sin interrupciones"

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza llevará a la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda la aprobación definitiva del Estudio de Detalle en El Portillo. Se trata de un paso decisivo dentro del plan de urbanización, con una inversión de 32 millones de euros gestionada por Zaragoza Alta Velocidad, que persigue ajustar el viario y dar prioridad a los espacios verdes y al tránsito peatonal.

La propuesta plantea un intercambio de usos del suelo: 3.472 metros cuadrados de viales pasan a destinarse a zonas verdes, mientras que 3.180 metros cuadrados de áreas verdes se reclasifican como sistema viario. El balance final supone 292 metros cuadrados más de espacio verde en el proyecto del Portillo.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que el rediseño busca reforzar la centralidad del parque. "Queremos que pueda recorrerse de lado a lado sin interrupciones por calles de tráfico rodado", ha explicado, destacando la incorporación de una nueva conexión verde entre las calles Vicente Berdusán y Escrivá de Balaguer, en la parte norte del ámbito.

Otros cambios relevantes

Otro de los cambios más relevantes afecta al enlace entre las calles Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro, que se desplazará hacia el sur. Con ello se ganará un espacio abierto frente al hotel Orús, que se convertirá en telón de fondo de la nueva plaza, en lugar de quedar enfrentado a un vial, como en el primer esbozo del proyecto.

En cuanto a los ajustes viarios, Serrano ha detallado que será necesario reservar terreno para la rampa de emergencias del túnel ferroviario y modificar 138 metros cuadrados de uso actual para mantener la alineación de Anselmo Clavé, evitando un estrechamiento en la calzada.

También se llevará a la próxima sesión del Consejo de Gerencia de Urbanismo la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá habilitar un nuevo uso cultural en el antiguo edificio de los juzgados de la plaza del Pilar, propiedad del Gobierno de Aragón.

Centro de Goya

La medida abre la puerta a la implantación del futuro Centro Goya, un espacio expositivo dedicado al pintor aragonés. El proyecto se enmarca dentro del Plan Director del Bicentenario de la muerte del artista, aprobado por el Ejecutivo autonómico en colaboración con el Consistorio.

"El objetivo es dotar al inmueble de un nuevo uso cultural que permita acoger un proyecto singular para Zaragoza, con una proyección cultural y turística de gran relevancia", ha destacado el consejero de Urbanismo. El expediente de licencia ya está en tramitación, si bien era necesario ampliar formalmente los usos de la parcela para poder dar cobertura legal a la actuación.

Junto a este impulso cultural, Urbanismo también llevará a comisión plenaria otra modificación del PGOU relativa a la regulación de industrias insalubres y peligrosas en suelo no urbanizable. En este caso, la llamada Modificación Aislada TR 24-13 busca actualizar el artículo 6.3.5 de las Normas Urbanísticas, que actualmente fija una distancia de 2.000 metros para instalaciones molestas, nocivas o peligrosas.

Serrano ha explicado que la normativa estatal y autonómica ha reducido ya ese límite, por lo que el PGOU debe adaptarse para que sean de aplicación las distancias que marque la legislación sectorial vigente en cada momento.