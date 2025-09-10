'Orgullo Delicias' celebra su segunda edición para reivindicar la importancia del pequeño comercio en Zaragoza

Zaragoza no se entiende sin sus comercios. Esos que te atienden de primera mano, que tienen prendas o productos únicos y que alegran las calles, no solo del centro de la ciudad sino en los barrios. Como muestra de esto, Delicias se prepara para celebrar este viernes, 12 de septiembre, la segunda edición de Orgullo Delicias, una cita festivo-reivindicativa impulsada por la Asociación de Comerciantes de la calle Delicias y su entorno.

El evento, que tendrá lugar entre las 19.00 y las 22.00, busca poner en valor la multiculturalidad del barrio y, al mismo tiempo, defender la supervivencia del comercio local. Así lo asegura la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Delicias, Sandra Sanz, quien subraya que este evento nació como un acto simbólico pero necesario para reivindicar el papel del pequeño comercio.

La jornada arrancará a las 19.15 horas con una batucada a cargo del grupo Gozabatuque, que recorrerá la calle Delicias desde la esquina con la Avenida Madrid hasta el escenario principal, ubicado a la altura del número 11. Desde allí se sucederán actuaciones y espectáculos, bajo la conducción del maestro de ceremonias David Aso.

El programa incluye música, baile y rap, con artistas como Dj La Marquesa, Vicky Navarro, el grupo de baile Crown Limits Crew, Mario Bailón, Zolockn Kaaiju y el rapero zaragozano Mario Maher, El Momo, que cerrará la velada con una actuación muy especial. "En la primera edición le pedimos a Mario una canción 'Orgullo Delicias', que ha sido un éxito durante todo este año. A petición popular llega esta segunda edición, en la que este artista volverá a cantar y proyectaremos de nuevo el vídeo", cuenta Sanz.

Además, se celebrará un desfile de moda organizado por comerciantes del barrio para visibilizar la oferta textil de ropa infantil y de adultos.

La situación del pequeño comercio

Más allá de la celebración, la presidenta Sanz asegura que esta celebración es importante, sobre todo teniendo en cuenta "la difícil situación que atraviesan los negocios de proximidad". "Este mes de julio han cerrado tres comercios en esta calle. Es muy penoso que la ilusión de tantos acabe por los suelos porque no tomamos conciencia. Un comercio lleva detrás impuestos, empleo, vida, atención personalizada… Queremos reivindicar el comercio local de cualquier barrio y dignificar el nuestro, que es multicultural y de integración", reclama.

En este sentido, Sanz ha defendido también la necesidad de cambiar la percepción del barrio. "Delicias es el más populoso, pero no por eso peor. Pedimos que dejen de demonizarlo. Estamos luchando por tener una calle digna y la mejor manera de ponerlo en valor es con este evento", explica.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y pretende consolidarse como una cita anual de referencia. Según sus organizadores, Orgullo Delicias no solo es una fiesta, sino también un espacio de encuentro vecinal que recuerda la importancia de un barrio vivo, con comercios abiertos y una ciudadanía implicada.