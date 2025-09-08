Zaragoza pone a punto el Ayuntamiento: los técnicos ya revisan los balcones a un mes del pregón del Pilar

A falta de un mes para las Fiestas del Pilar en Zaragoza, la casa Consistorial se enfrenta a un lavado de cara con labores de mantenimiento y conservación. Los trabajos, que se han desarrollado a lo largo del verano, incluyen desde la mejora del cableado de cámaras de seguridad hasta la limpieza de las estatuas de la entrada principal.

En estos días, los operarios se centran en las forjas y estructuras de los balcones, un punto clave de cara a las Fiestas del Pilar, cuando el Ayuntamiento se convierte en escenario protagonista de actos como el pregón o la tradicional recepción institucional.

Fuentes municipales recalcan que no se trata de grandes obras, sino de actuaciones básicas de mantenimiento que garantizan la conservación del inmueble y su buen estado de cara a los próximos meses. "No están arreglando, son labores de cuidado necesarias para su conservación", apuntan.

No solo se ha trabajado para reforzar las estructuras exteriores. El salón de plenos, escenario de actos solemnes como la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad o el reconocimiento a los Hijos Predilectos, ha estado durante el mes de agosto rodeado de andamios, plásticos y cables. El espacio ha sido objeto de una intervención para mejorar su climatización, hasta ahora "famosa" por resultar incómoda: demasiado fría en invierno y sofocante en verano.

También se han acometido otras mejoras en el salón de recepciones y en el hall -el conocido como "patio de operaciones"-, donde se ha sustituido e impermeabilizado la cubierta de policarbonato. Además, se habilitará la antigua casa del conserje, que pasará a acoger el servicio de atención telefónica 010.

Obras anteriores

Estas no son las primeras obras a las que se ha sometido el salón de plenos en los últimos años. El mandato empezó con polémica por la decisión de Vox de no sentarse junto al PP de Natalia Chueca para marcar distancias y dejar claro que estaban en la oposición.

Sin embargo, los pactos del PSOE con ERC y Bildu hicieron que los de Julio Calvo se sintieran incómodos al lado de Lola Ranera y los concejales de Zaragoza en Común (ZEC) y solicitaran volver a sentarse junto a los populares.