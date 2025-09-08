Zaragoza ya tiene elegido el primer grupo de la Ofrenda de Flores: este año hay más de 1.150 inscritos

La Ofrenda de Flores del Pilar 2025 promete ser histórica. El sorteo celebrado este mediodía en el Ayuntamiento de Zaragoza ha establecido el orden de salida de los 1.158 grupos inscritos, 99 más que el año pasado, lo que supone un incremento del 9,35%.

En cuanto a participación, los datos baten récords: 106.897 personas acudirán a la cita a través de grupos organizados, es decir, 11.000 más que en 2024 (un 11,6% de aumento).

El grupo 'Costureras Malotas' será el encargado de inaugurar la Ofrenda a las 6.30 de la mañana, en una jornada que se prolongará hasta la noche. En total, la organización ha dividido el desfile en cinco franjas horarias, incluida una extraordinaria entre las 21.30 y las 23.30 para dar cabida al aumento de participantes.

Orden

En el sorteo también se designaron los grupos que abrirán cada uno de los tramos principales: 'Fotocopiadora Padilla' a las 10.00, 'Colectivo Arbayal Música y Baile Tradicional' a las 13.30 y 'Toldos Lucas' a las 17.30. El nombre del grupo que cerrará la ofrenda se conocerá una vez ordenados todos los participantes.

Junto a la Ofrenda, un total de 106 grupos folclóricos han solicitado actuar en el escenario que se colocará junto a la imagen de la Virgen del Pilar. Con estos datos, Zaragoza se prepara para vivir una de las ediciones más concurridas de su cita más tradicional, que volverá a llenar de color, música y flores la plaza del Pilar el próximo 12 de octubre.