Pillan a un conocido bar de copas de Zaragoza saltándose el horario permitido y le multan con 600 euros

Zaragoza es una ciudad con mucha vida. La capital de Aragón es conocida por su rica oferta gastronómica y la animada vida que se respira en sus calles, especialmente en zonas céntricas donde bares y restaurantes son parte del pulso diario. Y nocturno.

Sin embargo, esa vitalidad muchas veces puede chocar con el descanso de los vecinos de la zona. Y, es aquí, donde desde las autoridades buscan mantener un equilibrio entre el ocio y el cumplimiento de la normativa. Aunque no siempre se consigue.

Prueba de ello es, según consta en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo, la sanción impuesta este mes a un conocido bar de copas en la zona universitaria. La multa impuesta al pub Encuentro Latino, ubicado en la calle Doctor Lozano Monzón, alcanza los 601 euros por superar en 35 minutos el horario de cierre permitido.

El ruido del ocio nocturno también es una de las causas por las que otro local ha sido sancionado este mes. El local Pal Caribe Bar, en la calle Antonio Sangenis, podría recibir unos 5.000 euros por sobrepasar el límite de ruido permitido en Zaragoza. Contretamente, el establecimiento habría superado en 11 decibelios el máximo establecido por la normativa.

Otras sanciones

A estas sanciones se suman otras relacionadas con incumplimientos de licencias y actividades no autorizadas. Es el caso de La Taberna de Don Raúl, en la avenida Cataluña, que ha recibido una multa de 720 euros por disponer de un equipo musical sin autorización.

En la misma línea, el Coffee Bar, en la calle Demetrio Galán Bergua, ha sido sancionado con 601 euros por contar con equipo musical, televisor y máquina de dardos. Disponía de estos aparatos también sin estar autorizado para ello.

O, por ejemplo, otros restaurantes han llamado la atención de las autoridades por no tener la licencia de funcionamiento, necesario para poner en marcha el establecimiento. Es el caso de el local Mega Doner Kebab, situado en la calle Andrés Giménez Soler, ha recibido una sanción de 601 euros por carecer del papeleo necesario, siendo este un requisito imprescindible para desarrollar su actividad.