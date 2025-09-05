Avanza y los trabajadores del bus siguen sin acuerdo y se emplazan a una última oportunidad el domingo

Sin avances en la negociación. El encuentro mantenido este viernes entre Avanza y el comité de empresa del autobús urbano de Zaragoza ha finalizado de nuevo sin acuerdo. Tras meses de conversaciones y con la amenaza de huelga cada vez más cerca, las posturas continúan bloqueadas en la capital aragonesa.

La cita, que ha arrancado a las 12.30 en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), estaba marcada por la presión de dos factores: la inminencia de los paros convocados y el fin del plazo fijado por el Ayuntamiento para que el convenio colectivo pudiera incorporarse a los pliegos de licitación del transporte urbano.

Ahora, pese a que la fecha límite era el 5 de septiembre, el Ayuntamiento prorrogará el margen para llegar a un acuerdo hasta el mismo domingo por la noche. Si no se consiguen acercar posturas, la huelga se mantendrá para este lunes 8 de septiembre y el acuerdo de convenio quedará fuera de la nueva contrata del bus urbano.

