El PSOE acusa al alcalde de un pueblo de Zaragoza de bloquear una investigación sobre posibles irregularidades

El Ayuntamiento de María de Huerva tenía que haber celebrado una comisión informativa por un informe del interventor sobre posibles irregularidades.

Polémica en torno a la gestión del Ayuntamiento de María de Huerva, en Zaragoza. El alcalde popular Joaquín Calleja tenía que haberse sometido este martes a una comisión informativa que debe aclarar presuntas irregularidades, pero esta no se celebró, y el PSOE denuncia “subterfugios” para evitar esta investigación.

El PSOE de María de Huerva forzó una comisión de información para conocer en profundidad el contenido y el alcance de un informe municipal que alerta de "posibles irregularidades" en el Ayuntamiento de la localidad.

En ese informe, según denuncian los socialistas, se habrían vertido sospechas respecto a la adjudicación de las obras de mejora de una calle deteriorada a causa de los trabajos de construcción del pabellón municipal.

Al parecer, tal y como critican desde el PSOE, la intervención en este vial se acabó realizando sin el preceptivo concurso y con tantos reparos por la Intervención que, de momento, no se habrían formalizado los pagos de la mencionada reparación.

El presidente de la comisión y portavoz socialista, José Ignacio Lorenzo, recurrió al Registro para “recordar” al alcalde la necesidad de poner en marcha la comisión, pero Calleja "logró eludir" la cita con una providencia que incluye la primera sesión de la comisión como un punto del orden del día del próximo Pleno, pendiente de fecha.

El socialista ha recordado que la comisión se constituyó para conocer en profundidad el alcance de un informe, cuyo acceso se bloqueó, en el que se vertían posibles sospechas respecto a la adjudicación de las obras de mejora de una calle deteriorada por las obras de construcción del pabellón municipal.

“Este ayuntamiento es como el manto de Penélope, que lo que teje por el día, lo deshace por la noche. Calleja no respeta los acuerdos y recurre a triquiñuelas para salirse con la suya”, ha denunciado el PSOE.