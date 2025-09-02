La Ofrenda de Flores vuelve a batir récords de asistencia en Zaragoza: este es el recorrido y el horario de 2025

La Ofrenda de Flores, el acto principal de las Fiestas del Pilar, volverá a romper récords de asistencias una vez más. En total, desde el Ayuntamiento señalan que, este 2025, unos 1.216 grupos han solicitado participar, siendo un 10% más que en 2024 (cuando fueron unos 1.059 agrupaciones).

El próximo lunes, 8 de septiembre, se celebrará el sorteo que determinará el orden de salida de las agrupaciones. Será en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza a las 12.00.

Y, al igual que la cantidad de grupos, el número de personas inscritas también superará ampliamente las del año pasado, con 13.205 oferentes más. En total, serán 112.117 personas las que realizarán el recorrido de la Ofrenda de Flores dentro de un grupo, un 13% más que en 2024.

Como en años anteriores, los grupos están compuestos por entre 20 y 200 personas. En el caso de superar este número, se han creado diferentes subgrupos, de manera que se aumente la fluidez de paso.

Para mejorar y optimizar la inercia de la Ofrenda, existirán cinco franjas horarias, útiles especialmente de manera interna para gestionar los pasos. Cada agrupación tendrá asignada una hora y lugar de salida, que se determinará en el sorteo del próximo lunes.

Horario y recorrido

Desde la organización se ruega a los grupos que respeten los horarios adjudicados, para evitar en la medida de lo posible los retrasos. Los grupos desfilarán por el Paseo de la Independencia como escenario principal y desembocando en la plaza del Pilar a través de la calle Don Jaime o Alfonso I.

Para estos colectivos la Ofrenda comenzará a las 6.30 de la mañana y finalizará según el horario asignado al último grupo. En caso de que existan personas enfermas o con movilidad reducida entre los componentes de las agrupaciones, extremo que ha debido ser indicado en el momento de su inscripción, accederán desde La Lonja en horario de 8.00 a 10.30.

Los grupos podrán ir acompañados de coros y rondallas para amenizar el desfile, pero no estará permitida la interrupción del recorrido con bailes. Las danzas se realizarán, como en años anteriores, en el escenario dispuesto ante la Virgen en la Plaza del Pilar. Los colectivos que han querido participar con sus bailes lo han solicitado en el momento de su inscripción.

Normativa

Se mantendrá igualmente la prohibición de publicidad comercial y logotipos desde el inicio del recorrido, que queda reservada para aquellas empresas que colaboran en la financiación de las Fiestas del Pilar y entidades sin ánimo de lucro o asociaciones. De esta manera se busca conseguir una Ofrenda más vistosa y armónica visualmente. Aquellos grupos que incumplan las normas establecidas durante la Ofrenda tendrán denegado el acceso el próximo año.

Para facilitar el trabajo de los jardineros y minimizar las esperas, seguirá sin estar permitida la la utilización de plásticos ni adornos florales o canastillas (se podrán retirar antes de llegar a la Virgen). El ramo recomendado es el modelo bastón. El manto de la Virgen estará confeccionado con claveles de color blanco en esta ocasión, y la Cruz de Lorena, de color rojo.

Las personas que prefieran participar en la Ofrenda de forma individual podrán hacerlo en el mismo horario que en 2024, de 7.00 a 20.00, sin necesidad de inscripción previa. El inicio del recorrido se realizará por la calle San Vicente de Paúl y calle Arcedianos hasta la plaza del Pilar. A las personas que quieran formar parte de la Ofrenda junto a sus mascotas se les recomienda hacerlo en horario de 7.00 a 9.00 y de 19.00 a 20.00 para facilitar la convivencia, ya que en la franja central del día el número de oferentes es más elevado.