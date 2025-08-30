El propietario de una empresa anti plagas alto y claro sobre las ratas en Zaragoza: "El verdadero problema son los chinches"

En Zaragoza se habla de ratas desde hace semanas. Se han visto en la plaza Salamero, en el parque Bruil, en terrazas y veladores. Los vecinos lo han denunciado, el Ayuntamiento ha colocado trampas y los medios han ido informando del problema paso a paso.

Para profundizar en el tema, El Español ha hablado con Álvaro López, director de E-control, empresa especialista en plagas y exterminador con amplia experiencia. Ante el incremento de ratas en las calles de Zaragoza, explica: “Aparecen más por las calles porque tienen más sitios donde comer”, comienza el experto. “La comida en las terrazas o las bolsas de basura mal cerradas atraen a los roedores”, apunta.

“El calor es también un factor importante. Hay más en verano, porque la temperatura hace que la reproducción mejore, y eso hace que haya muchas más”, añade sobre la influencia del clima. El experto detalla además cómo varía el problema con la llegada del frío: “En invierno también hay ratas, aunque se ven más dentro de pisos. En frío ya no las ves tanto por fuera, sino más en casas”, puntualiza.

No obstante, reconoce que en invierno las incidencias suelen disminuir y que el problema en el centro de la ciudad se reducirá con la bajada de temperaturas. Sin embargo, admite que en los últimos años los casos han aumentado: “Sí, ha habido un incremento, sobre todo de ratas. Hay que trabajar en casas, te llaman y hay que intervenir”, comenta.

Ahora bien, las ratas no son la plaga que más trabajo les da: “El problema real no son las ratas, sino los chinches”, afirma con contundencia. En cuanto al ranking de plagas más habituales en Zaragoza, López lo tiene claro: “Chinches, cucarachas y las ratas en tercer lugar”.

Las chinches de cama son insectos parásitos pequeños, planos y de color marrón rojizo que se alimentan de sangre (principalmente humana) mientras dormimos. Durante el día se esconden en grietas y fisuras de colchones y muebles, y por la noche salen para picar, causando irritación y ronchas en la piel.

Aunque no vuelan, se desplazan con rapidez y pueden llegar a diferentes lugares a través del equipaje y la ropa. “Se trasladan muy rápido y sin que nos demos cuenta”, explica el técnico. “Nos llaman de hoteles, hostales, pisos turísticos… Como vienen muchos turistas con maletas y demás, los chinches enseguida se extienden”, añade. De la ropa pasan a las sábanas o incluso a los sofás, y si no se controla, también a los asientos de taxis o cines.

Imagen de una chinche. Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid)

Hace unos años se dio un caso especialmente llamativo en Zaragoza. La plaga de chinches comenzó en Francia y rápidamente llegó a España, en concreto a la capital aragonesa. El episodio más viral fue el de una bailarina de Chanel que resultó afectada tras su actuación en el Teatro Principal.

Sobre cómo combatirlos, López lo resume en una frase: “Limpieza y fijarse dónde nos sentamos”. También ofrece recomendaciones para prevenir la proliferación de ratas: “Lo que hay en Zaragoza, sobre todo, son ratas de alcantarilla, así que es importante no dejar los desagües abiertos, evitar restos de comida en la calle y asegurarse de que las bolsas de basura estén bien cerradas”, concluye.