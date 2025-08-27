Sattra anuncia que denunciará la huelga de los conductores del bus en Zaragoza: "Secundarla podría suponer el despido"

Uno de los buses de Zaragoza, a su paso por el paseo de la Independencia. E. E.

Sattra, sindicato que hasta hace unos meses lideraba el comité de empresa del bus urbano de Zaragoza, ha anunciado que denunciará la huelga convocada a partir del próximo 8 de septiembre ante el "bloqueo" en la negociación del convenio.

La polémica en torno a la convocatoria de la huelga -ni Sattra ni CUT han firmado el acta- ha enrarecido, más si cabe, la relación entre los tres sindicatos con mayor peso.

Desde Sattra han lanzado varios comunicados a través de sus redes sociales con graves insultos al presidente del comité -al que llaman inepto e impresentable- y anuncian que denunciarán la huelga "aunque no lo haga Avanza" ante lo que califican de "tropelías" y "triquiñuelas".

Avisan, de hecho, de que secundarla "podría suponer el despido". "Si tan seguro está de ganar el juicio, que siga para adelante. Hay que tener pocas neuronas para jugarte despidos de compañeros en un juzgado. Si no sale bien, estamos seguros de que Avanza pasará factura", agregan.

Desde Sattra acusan a CCOO de haber cambiado las reglas del juego del comité de huelga "para favorecerse y favorecer a Avanza" y piden la dimisión del presidente del comité. "Es inaceptable, no respeta la voluntad de la plantilla en las elecciones. Que CUT tenga un vocal desvirtúa lo votado", agregan.

El colectivo recalca que desde el minuto uno comunicó a Raúl Cabeza que esta huelga era ilegal. "Primero se retractó y después ha seguido adelante con ella", subraya.

Sus críticas se unen a las del CUT, que este martes se desmarcó y aseguró que la convocatoria carecía de legalidad.

Así, si nada lo remedia, los paros seguirán el siguiente calendario:

Del 8 al 3 de octubre (lunes a viernes): de 12:30 a 13:30 h y de 14:30 a 15:30 h.

Del 4 al 13 de octubre (lunes a domingo): de 8:00 a 9:00 h, de 12:30 a 13:30 h, de 14:30 a 15:30 h y de 20:00 a 21:00 h.

Del 14 al 31 de octubre (lunes a viernes): de 12:30 a 13:30 h y de 14:30 a 15:30 h.

El SAMA ha citado a los sindicatos y a Avanza al enésimo acto de mediación el próximo lunes 1 de septiembre a las 9.30 con el fin de intentar resolver el conflicto. Por su parte, el comité celebrará una asamblea informativa el 2 de septiembre y un referéndum entre la plantilla el día 4.