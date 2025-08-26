Zaragoza será la sede de la VI Convención TURESPAÑA en 2026: "La ciudad gana visibilidad internacional"

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha seleccionado la ciudad de Zaragoza como la próxima sede de la VI Convención Turespaña.

La propuesta, que fue presentada por Zaragoza Turismo, cuenta con el apoyo de todo el sector turístico de la ciudad aragonesa y ha sido considerada por Turespaña como sólida y completa para albergar un evento que está llamado a potenciar y fortalecer el liderazgo de España en el sector turístico.

Para la alcaldesa Natalia Chueca, esta elección “supone una oportunidad inmejorable para poner en valor todo lo que nos hace únicos: nuestra historia bimilenaria, nuestro rico patrimonio, una gastronomía reconocida y, sobre todo, la nobleza y hospitalidad de los zaragozanos”, ha afirmado.

La Convención Turespaña es el gran encuentro anual del sector turístico español. Nació como un foro para compartir información, analizar tendencias y coordinar estrategias en torno a los objetivos de este organismo del Ministerio de Industria y Turismo. Su meta es clara: alinear la planificación del marketing turístico internacional con los destinos españoles y con las empresas del sector.

“Zaragoza avanza con paso firme, se transforma y gana visibilidad internacional. Y juntos seguiremos trabajando para que sea siempre un destino de futuro y el orgullo de todos los zaragozanos”, ha añadido Natalia Chueca.

El evento busca, además, ser un punto de encuentro y trabajo conjunto entre Turespaña, sus consejerías y los destinos turísticos. Sirve para intercambiar buenas prácticas entre lo público y lo privado, reforzar la colaboración en materia de marketing, y dar visibilidad a tendencias e iniciativas del sector que puedan inspirar nuevas políticas y proyectos en las distintas administraciones.

La ciudad de Zaragoza es el segundo destino de interior que, de forma consecutiva, albergará la celebración de la Convención Turespaña, tras la edición de 2025 que tendrá lugar en Cáceres. Esta elección está alineada con los objetivos del Plan Estratégico de Marketing de Turespaña, entre los que se encuentra el potenciar los destinos de naturaleza e interior.

Asimismo, la candidatura de Zaragoza es una propuesta comprometida con la sostenibilidad que incluye el cálculo de la huella de carbono del evento y la plantación de un "Bosque de la VI Convención de Turespaña". La presentación oficial de Zaragoza como sede se realizará durante la clausura de la V Convención Turespaña de 2025 en Cáceres.

Turismo en Zaragoza

El turismo en Zaragoza ha experimentado en los últimos dos años, 2023 y 2024, así como en el primer semestre de 2025, un crecimiento tanto en visitantes como en pernoctaciones, además de un aumento destacable del turismo internacional, que consolidan a Zaragoza como una ciudad cada vez más relevante como destino turístico.

El aumento de pernoctaciones indica una mayor estancia en la ciudad, lo cual fortalece la economía local. La subida de hasta un 6% en 2024 frente a 2023 muestra este impulso y un crecimiento sostenible para el primer semestre de 2025. El turismo generó en 2024 un impacto económico estimado en 682 millones de euros, superior a los 632 millones de 2023 y a los 605 millones de 2022.

La comparativa en los dos últimos años ofreció récords anuales tanto en viajeros como en pernoctaciones. En cuanto a viajeros, se batió un récord con 1.272.650 visitantes, un aumento del 8,96 % respecto al año anterior, con un crecimiento del turismo extranjero de un 13,71 % con respecto a 2023. En el caso de las pernoctaciones, estas alcanzaron 2.133.762 (alojamiento hotelero y camping), con un crecimiento del 6,03 % frente a 2023 y un incremento del 8,75 % del turismo extranjero.

En el primer semestre de 2025 (enero - junio), Zaragoza registró un récord histórico de pernoctaciones, alcanzando las 1.093.760 estancias entre hoteles, camping y apartamentos turísticos.

Esta cifra supone un incremento del 2,07 % respecto al mismo periodo de 2024 y marca el mejor dato desde que hay registros, según el informe de ocupación turística correspondiente a enero-junio.