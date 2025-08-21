Zaragoza impulsa un nuevo centro deportivo en el barrio de La Almozara: tendrá piscinas, balneario y pistas de pádel

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue con su apuesta firme por el deporte y por dotar a los zaragozanos de instalaciones deportivas en todos los barrios. De esta forma, este jueves 21 de agosto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado un nuevo Centro Deportivo Municipal en el barrio de La Almozara. Se conocerá como CDM Aljafería y contará con unas modernas piscinas públicas y un edificio deportivo de referencia.

Este jueves ha salido a licitación el derecho de superficie que permitirá construir, en la parcela municipal de las piscinas, el futuro Centro Deportivo Municipal (CDM) Aljafería. Se trata de un nuevo equipamiento que transformará el barrio de La Almozara y que dará respuesta a una demanda histórica del distrito.

El proyecto se desarrollará por fases. La primera de ellas, centrada en la ejecución de las piscinas, tiene prevista su finalización entre febrero y marzo de 2027. Posteriormente, se acometerá una segunda fase que completará el conjunto del CDM Aljafería.

El programa previsto para el centro deportivo se plantea como un marco de referencia abierto y flexible, que podrá ser mejorado por los licitadores. Su diseño está concebido para adaptarse a la evolución de las demandas sociales, las tendencias deportivas o los hábitos de uso, permitiendo incorporar nuevas instalaciones dentro de los parámetros urbanísticos establecidos para la parcela.

En cuanto a los espacios deportivos, el programa contempla:

Una zona de deporte y salud seco, con área de fitness-cardiofuncional, salas de actividades dirigidas y zona de entrenamiento exterior (X-Training).

Una zona de salud húmeda, con vasos de piscina de nado libre, piscina de enseñanza y aquagym, así como otras instalaciones accesorias como balneario o spa.

Una zona de deporte convencional, que incluirá pradera con piscinas exteriores de verano y pistas de pádel exteriores.

Espacios lúdico-recreativos, como una ludoteca.

A ello se suman los espacios complementarios y auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento: zona de acceso y control con sistemas electrónicos, aparcamiento con previsión de paradas de autobús, zona de restauración y ocio, vestuarios, almacenes, oficinas y salas técnicas, entre otros.

La licitación con los requisitos mínimos del proyecto, cuyas bases técnico-administrativas ya están redactadas, será publicada en los próximos días. El proceso se articula mediante la constitución de un derecho real de superficie, una fórmula que permitirá atraer inversión privada y garantizar una gestión sostenible y eficiente del complejo.

La parcela donde se desarrollará el proyecto cuenta con la calificación de Sistema de Equipamiento Deportivo Privado, conforme a la modificación aislada del PGOU aprobada en junio de 2025, manteniéndose en todo caso la titularidad pública del suelo.

El derecho de superficie incluye tanto la construcción como la explotación y el mantenimiento integral del centro deportivo durante toda su vigencia. El adjudicatario será responsable de redactar el proyecto definitivo, ejecutar la obra, gestionar las instalaciones y mantenerlas actualizadas, asumiendo íntegramente su financiación.

Además, se contemplan mecanismos de seguimiento y control por parte del Ayuntamiento para velar por el correcto cumplimiento de las condiciones contractuales.

En cuanto a la inversión, la hace el adjudicatario y se conocerá cuando se haga la oferta. No obstante, tienen como referencia los 18,5 millones del CDM Distrito Sur, siendo proporcional al tamaño, que será algo menor. Por ese motivo, ha explicado Chueca, no es necesaria la inversión inicial del Ayuntamiento.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de refuerzo de las dotaciones deportivas de proximidad y responde a la voluntad de dotar al barrio de La Almozara de unas instalaciones modernas, accesibles y de calidad.

CDM Distrito Sur

Por otro lado, la alcaldesa ha detallado los plazos del otro centro deportivo de la ciudad, el CDM Distrito Sur. "Estamos con el movimiento de tierras, excavación, preparando lo que se puede. En paralelo, se está haciendo el proyecto de ejecución. Lo aprobará el Ayuntamiento en el último trimestre. La idea es que comiencen las obras en 2026 para estar finalizado en marzo de 2027".

En definitiva, Natalia Chueca ha insistido en que la apuesta del Gobierno de Zaragoza por el deporte es real. “Es un compromiso que adquirí como alcaldesa y que no deja de ejecutarse, tanto con inversiones públicas como buscando fórmulas público-privadas”.