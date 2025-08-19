Zaragoza concede licencia para construir 1.600 viviendas más este 2025: estos son los barrios que más crecen

Una de las nuevas promociones en el barrio de Vadorrey, en Zaragoza. E. E.

Zaragoza ha concedido licencias para construir 1.600 viviendas más entre enero y julio. El dato es inferior al de 2024 y 2023 -cuando se otorgaron permisos para levantar 1.778 y 1.934, respectivamente-, pero denota una tendencia "absolutamente optimista" a juicio del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Las zonas que más crecen son el Distrito Sur, Vadorrey y Valdefierro. Lo hacen, en parte, gracias a la vivienda pública o protegida, que supone un 46,3% del total de los pisos que se empezarán a construir este 2025 (744).

Hasta 608, ha resaltado Serrano, se engloban dentro del plan Más Vivienda impulsado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Solo en julio se concedieron 13 permisos para 715 viviendas, mientras que mayo, el segundo mejor mes de este año, cerró con 14 y 313. El tercero fue febrero, con nueve permisos para 186 nuevos hogares.

Por barrios, el Distrito Sur, donde se están ofertando los precios más 'asequibles', encabeza el podio con 673 viviendas, seguido del entorno de la avenida de Cataluña y Vadorrey, con 188, y de Valdefierro-Oliver con 163 casas previstas.

Serrano ha querido destacar la importancia de la vivienda protegida en estas cifras. En 2017 era el 4,3% del total y en 2019 llegó a quedarse a cero. "Son los números que heredamos. En 2020, sin embargo, en plena pandemia, repuntaron al 15,4% y en 2024 llegaron al 54%", ha remarcado, contraponiendo las 600 viviendas protegidas del periodo 2015-2019 con las 2.426 que han recibido permiso en la etapa de Jorge Azcón o en la actual de Natalia Chueca.

Esto, según el titular de Urbanismo, resulta especialmente significativo teniendo en cuenta que, en otras ciudades, el peso de la vivienda pública o protegida está decreciendo.

Pese a todo, Serrano dice ser consciente de que hace falta construir mucha más vivienda y a mucho mayor ritmo. Aun así, destaca que, a la hora de hablar de precios, Zaragoza está "muy por debajo de lo que le correspondería por ser la cuarta ciudad de España".

"Este Gobierno no tiene ningún complejo con la vivienda, hace falta de todo tipo. Las administraciones públicas tenemos que ser un acicate para que tengamos más suelo apto", ha afirmado.

¿Y qué ocurre con la iniciativa privada? Según Serrano, los sectores que más están tirando coinciden. Destaca "muy significativamente" el Distrito Sur. No en vano, tiene "la bolsa de suelo urbanizado más potente de la ciudad". "El resto va en consonancia con el desarrollo previsto. Es importante que sigamos urbanizando, compaginando el interés público con el privado", ha expuesto.

Como ejemplo ha citado Arcosur, donde hace unos años no se construían más de 100 viviendas. "Lo primero que hice cuando entré de concejal fue habilitar unos nuevos depósitos de agua para mejorar la capacidad de abastecimiento", ha recordado.

Sobre la operación de Vía Hispanidad, una de las más potentes en el horizonte, ha asegurado que las alegaciones de los vecinos están ya prácticamente resueltas y contestadas en los informes, y que muy pronto se dará traslado del resultado final.

"Lo que se se me iba trasladando es que, pese al número de alegaciones, las cuestiones jurídicas no eran más de tres o cuatro", ha aclarado en referencia a los más de 2.000 escritos presentados por los vecinos.