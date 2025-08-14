"No habrá Casas Regionales": el PSOE denuncia el "elitismo" de Chueca en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

La Federación de Casas Regionales en Aragón durante su actuación el martes en la plaza del Pilar en las Fiestas del Pilar 2024. Federación de Casas Regionales

La concejal socialista Eva Cerdán ha denunciado esta mañana el "elitismo" de las Fiestas del Pilar que "diseña el gobierno de Chueca" y ha reivindicado la vuelta al carácter popular que "ha distinguido a nuestras fiestas".

La concejal socialista ha anunciado que va a solicitar la comparecencia de la concejala Fernández en la próxima Comisión de Cultura del mes de septiembre para que informe sobre las líneas que diseñan las Fiestas del Pilar y dé cuenta de los motivos por los que Zaragoza "no va a disfrutar del espacio de las Casas Regionales".

Cerdán ha cuestionado la fecha elegida, "un 13 de agosto, cuando ellos están de vacaciones" para dar a conocer que por segundo año consecutivo no habrá espacio para las Casas Regionales". Asimismo, ha destacado "la falta de transparencia del gobierno", ya que ha recordado que "ha preguntado en varias ocasiones por este asunto desde el mes de noviembre y siempre la respuesta era que estaban en conversaciones".

La portavoz socialista de Cultura ha mostrado su preocupación por "la dejadez y el poco interés que la señora Fernández y la señora Chueca ponen en la elaboración del programa de las Fiestas Mayores de nuestra ciudad y ha resaltado que a poco más de mes y medio de que empiecen las Fiestas lo que sabemos es que "no habrá Casas Regionales, ni Feria General ni conocemos si habrá otras actividades como la Feria de Artesanía y Gastronomía de la Plaza Los Sitios".

Además, Cerdán ha insistido en que "al Partido Popular, al Gobierno de Natalia Chueca no le gusta lo popular y eso nos lo están dejando desgraciadamente muy claro" y ha reivindicado que "no nos quiten el carácter popular que siempre han tenido nuestras fiestas, nuestras propias señas de identidad".

Respuesta Institucional

Por su parte, la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernandez, ha subrayado que "el PSOE sigue empeñado en obviar los datos de participación que avalan que las Fiestas del Pilar, con la cifra récord del año pasado de 2.600.000 participantes. Siguen siendo unos días llenos de tradición y de atracción cultural y lúdica para los turistas que nos visitan".

Además, Fernández ha recordado que el Ayuntamiento ha llegado "un año más" a un acuerdo con Las Casas Regionales. Al igual que el año pasado, organizarán la Ofrenda de Frutos "por lo que recibirán una compensación económica y tendrán a su disposición una actuación en el escenario de la fuente de la Hispanidad, además de la noche del día 12 en el escenario de la fuente de Goya".

En términos generales, la consejera ha señalado que lo que le molesta al PSOE es que el Gobierno municipal ha consolidado un modelo de fiestas para todos, descentralizado las fiestas". "Estos años hemos incrementado la oferta específica de programación para mayores, para los más pequeños y el ocio alternativo para jóvenes", señala.

Además, añade la presencia de la programación en calles y plazas de todas las disciplinas escénicas y estilos, "porque son días para descubrir artistas nacionales e internacionales, pero donde el talento local, los artistas y compañías de aquí son la prioridad en el programa municipal".