Guillermo y su familia, sin casa más de una semana después del incendio: "No tenemos recursos para vivir en otro lado"

La vida de Guillermo y su familia, cambió de forma drástica el pasado lunes 28 de julio, cuando un incendio afectó a su edificio en la calle Taboada, en Zaragoza. Aunque las llamas no alcanzaron directamente su vivienda, situada en el último piso y en la parte opuesta al foco del fuego, las consecuencias han sido "devastadoras" para su día a día.

"La casa está completamente inhabitable", explica Guillermo a este diario. "No tenemos agua corriente ni para ir al baño y han comenzado a subir olores que hacen imposible permanecer allí", asegura. Aunque sí consiguieron la luz al día siguiente del suceso, han perdido la conexión a Internet, y carecen de condiciones mínimas para "cocinar, asearse o incluso dormir con comodidad".

El fuego se originó en la parte baja del edificio, en el garaje exterior donde había más de 20 coches, y llegó hasta la fachada contraria arrastrado por el viento. Aunque la peor parte se la llevaron las viviendas ubicadas en el lado donde se produjo el incendio, las consecuencias estructurales y sanitarias han forzado a todos los vecinos a abandonar temporalmente sus viviendas.

Un mes viviendo en el edificio

A Guillermo y su pareja, que llevan apenas un mes viviendo en el inmueble, la situación los ha pillado sin red de apoyo familiar en la ciudad. "Lo poco que teníamos ahorrado para vacaciones lo usamos para la mudanza. Ahora, no tenemos recursos para afrontar una reubicación temporal", lamenta.

Su hija ha podido quedarse con los abuelos en Barbastro (Huesca), pero ellos no pueden trasladarse por el trabajo. "Ir y venir desde Barbastro no es viable. Son más de 100 kilómetros al día", señala el vecino.

La respuesta institucional, aseguran, ha sido "escasa". Asimismo, dicen haberse sentido "desamparados" y que desde un principio se vieron obligados "a pagar una noche de hotel de nuestro bolsillo". "Mi mujer tuvo un ataque de ansiedad al ver la situación de la casa. Pero no podemos permitirnos gastar 60 euros cada noche durante dos semanas", denuncia Guillermo.

Desde los servicios sociales, tampoco han recibido apoyo. "Nos dijeron que como trabajamos los dos, no cumplimos los requisitos", explica Guillermo con frustración.

No obstante, desde el Ayuntamiento señalan que han estado en contacto con los vecinos afectados, desde "el primer momento en que tuvo lugar el incendio". Asimismo, la semana pasada, tres consejeros -de Políticas Sociales, Marian Orós, de Participación, Alfonso Mendoza, y de Cultura, Sara Fernández-, se reunieron con la administradora de la finca y con representantes de la comunidad de propietarios.

"Quince días más"

También señalan que ya están realizando las labores necesarias, "no solamente para el arreglo de los desperfectos y la recuperación de los servicios de luz y agua, sino también las gestiones con las aseguradoras para garantizar alojamiento provisional a aquellas personas que lo necesiten".

Aunque las reparaciones en el edificio ya han comenzado, los vecinos han sido informados de que la situación podría alargarse "al menos quince días más". Es por eso que, desesperado, Guillermo denunció la situación asegurando que "no piden lujos, solo un lugar donde poder dormir, ducharse y estar".

No obstante, la situación cambió para ellos este lunes, cuando "a última hora de la tarde" el casero les dijo que les pagaba el hotel durante esta semana. "Las obras han empezado a buen ritmo, a ver si podemos volver pronto a casa", concluye.