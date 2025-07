Un vecino afectado por la explosión de 20 coches en Zaragoza, rotundo: "Menos mal que no estábamos durmiendo"

Han pasado algo más de 24 horas desde la explosión de veinte coches en una urbanización de la calle Eduardo Taboada, en Zaragoza. Los daños, más allá de la fachada calcinada, también son visibles en los interiores de las viviendas: persianas quemadas, grietas en los cristales de las ventanas (donde todavía permanece la huella de la gran nube de humo que se originó) o en los suelos, negros también por el hollín.

Aunque algo menos aparente, como todo sentimiento, el susto sigue vivo en cada uno de los propietarios e inquilinos de los tres bloques donde tuvo lugar el suceso. En la cara de David, uno de los vecinos que ha abierto la puerta de su casa a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, se ve que lo sucedido quedará en su memoria durante meses. Quizás años. Porque, "qué hubiera pasado si las explosiones y el incendio se hubieran dado por la noche", se pregunta.

Una ventana quemada en el exterior del edificio. Gema Romero Zaragoza

David se encuentra en casa con su hija. Cuenta que ella fue la que descubrió el fuego "a través de la ventana de su cuarto". La familia había salido a comprar, "justo cuando pasó todo". Fue la menor la que volvió a casa "un momento a coger una cosa que se había olvidado".

Restos de cenizas

Y, entonces, lo vio. Las llamas a través del cristal, que ha quedado lleno de restos de ceniza y grietas (provocadas por las altas temperaturas). De las persianas apenas quedan restos, lo que si permanece en el hogar todavía es el olor a humo y gas. "Y eso que nos hemos pasado toda la mañana ventilando", asegura el hombre.

Tal y como lo recuerda ahora, en el momento en el que la niña vio las llamas "se empezaron a oír gritos". Además, señala que había "mucho humo" que empezó a entrar dentro de la vivienda. Fue entonces cuando, con los nervios y miedo propios del momento, decidieron "salir corriendo a avisar a los vecinos".

Una de las ventanas de la casa. Gema Romero Zaragoza

Recuerda el viento que hacía por la tarde, "eso hizo que el fuego se propagara muy rápido", apunta. O eso "han dicho los bomberos". El origen todavía es muy pronto para determinarlo, aunque David "y el resto de los vecinos" creen que "los enseres de los sin techo que vienen por aquí a dormir no ayudaron para nada". Es más, "prendió todo aún más deprisa".

Una bombona de butano calcinada

Es en este punto cuando, tras guardar silencio unos segundos, se atreve a denunciar que "ayer por la mañana vino un hombre con un colchón y varios enseres para instalarse en uno de los porches". Entre los objetos "una bombona de butano, que todavía sigue ahí tirada. Calcinada", señala.

Asegura que "llamaron a la policía", y con sospecha añade que "fue entonces cuando pasó todo esto por la tarde". Según detalla, fue en torno a las 17:45 cuando la menor vio las llamas en la ventana. El primero (de entre los, aproximadamente, veinte coches que se quemaron) "fue una furgoneta blanca" que estaba estacionada justo debajo del balcón de la casa de David.

David es consciente de que todavía no se conoce el origen del fuego. Aunque se muestra firme al decir que "seguro que un coche eléctrico no", porque "no había ninguno".

El techo de los porches del edificio, calcinado. Gema Romero Zaragoza

En los hogares todavía, "y hasta dentro de bastantes días", no tienen agua. Tampoco línea de teléfono ni internet. "Por lo menos sí hay luz", dice David, quien asegura que "ya desde hace un rato va la luz en la comunidad".

Ahora están esperando a que llegue el perito, "para que revise bien el estado de las persianas y los cristales". Reitera que, tanto su familia como el resto de vecinos, han tenido "suerte" de que los daños solo hayan sido materiales. "No sé qué hubiera pasado si hubieramos estado durmiendo", insiste.