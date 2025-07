Las obras del Portillo comenzarán "como tarde" en octubre: "Mantenemos el cronograma previsto"

La urbanización del entorno del Portillo en Zaragoza avanza según lo previsto. El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha confirmado que el cronograma inicial "se mantiene", y ha marcado como objetivo fundamental tener firmado el contrato de obras "entre finales de septiembre y octubre". Será a partir de entonces cuando las máquinas comiencen a trabajar en esta cicatriz urbana.

De hecho, este mismo viernes se ha abierto el proceso de licitación y está previsto que entre el 18 y el 24 de agosto se abran los sobres administrativos y técnicos en la mesa de contratación.

Serrano ha señalado que, “en el peor de los escenarios, podremos estar adjudicando a finales de octubre”, aunque ha expresado su confianza en que los plazos se aceleren. También ha asegurado que el cronograma de 14 meses previsto para la obra de urbanización es "mejorable", ya que es "un criterio evaluable y objetivable en la licitación". Es decir, se trata de un tiempo que la empresa a la que se adjudique la obra podría reducir.

"Comenzar cuanto antes"

En este sentido, ha asegurado que la intención compartida por todos los socios implicados -Gobierno de Aragón, Adif, Renfe y el Ayuntamiento de Zaragoza- es comenzar "cuanto antes". De hecho, esta misma mañana a las 11.30 estaba prevista una reunión entre las partes para seguir avanzando en el desarrollo del proyecto.

Uno de los aspectos que generaba incertidumbre, el del traslado del edificio de Correos, ya está resuelto. El concejal ha anunciado que Adif Patrimonio ha aceptado la tasación del inmueble, valorado en unos 1,8 millones de euros.

Eso quiere decir que, aunque inicialmente se había contemplado la posibilidad de dividir el proyecto en fases, finalmente "no será necesario" ya que, tal y como lo ha asegurado Serrano, el traslado no afecta al desarrollo de la urbanización y "no supone un obstáculo".

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja también en la parte residencial del proyecto. Está previsto que antes de que finalice el año se saque a licitación la parcela destinada a viviendas, una vez actualizada la tasación anterior. Esta zona residencial se desarrollará una vez esté ejecutada la zona verde del Portillo, tal y como se acordó en su momento.

Un parque de nueve hectáreas

El corazón del proyecto será un gran parque de 9 hectáreas, el tercero más grande de Zaragoza, que ofrecerá más de 700 árboles, zonas de juegos infantiles y deportivos, un carril bici de 1,4 km y amplias áreas de sombra y descanso. Este nuevo pulmón verde está diseñado para mejorar la sostenibilidad del entorno, mitigar el efecto isla de calor y fomentar el ocio al aire libre.

El parque incluirá espacios innovadores como plazas temáticas, zonas de juegos acuáticos y áreas para todas las edades. Además, se prevé el traslado del control de tráfico ferroviario a la Estación Delicia.

La obra del Portillo no solo ampliará las zonas verdes de la ciudad, sino que transformará por completo el entorno urbano entre Delicias y el centro de Zaragoza con un gran bulevar que conectará ambas zonas. El proyecto reurbanizará un amplio eje que abarca las calles Escoriaza y Fabro, la avenida de Anselmo Clavé, la calle Escrivá de Balaguer, la glorieta de los Zagríes y la rotonda de la Ciudadanía.

Una de las principales actuaciones será la creación de una avenida moderna y arbolada de 900 metros, con aceras amplias al estilo del Paseo de la Independencia, que facilitará el tránsito peatonal y ciclista, además de mejorar la movilidad en vehículo privado. También se renovará la avenida de Anselmo Clavé con calzadas más funcionales y más espacio para peatones, y se simplificará la circulación en las glorietas cercanas.