La 'cara B' del debate: corrupción, filosofía y eclipses con un Pedro Sánchez como concejal número 32

Todo debate tiene su 'cara B' y el del Estado de la Ciudad no iba a ser menos. El de este 2025 ha estado marcado por la crisis del PSOE, el cupo catalán y las polémicas "vacaciones" de Jorge Azcón durante las tormentas de este pasado fin de semana.

Ni Pedro Sánchez ni Pilar Alegría son concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, pero, por momentos, llegó a parecerlo. Tanto que el presidente del Gobierno ocupó los primeros minutos del discurso de la alcaldesa, 25 páginas cargadas de anuncios... y sorpresas. No todo iba a ser gestión y más gestión.

Que se anunciara una programación especial en torno al eclipse de 2026 hizo que más de uno levantara la ceja, una escena que recordó al 'momento garnacha' de hace un año. "¿Pero no era en Teruel donde mejor se veía?", se preguntaba algún concejal de la oposición. "Por vender, nos vende hasta el cielo", completaban desde ZEC.

Algo parecido ocurrió con el hermanamiento con Miami... ¿Dabe? ¿Dape? Dade, tuvieron que aclarar desde el Ayuntamiento, un condado que, si todo llega a buen puerto, estrechará sus relaciones con Zaragoza fruto de la reciente gira por las 'Américas' de la alcaldesa.

Los logros conseguidos en estos dos años no son solo cosa de Natalia Chueca. Por eso, la alcaldesa quiso nombrar uno a uno a todos los miembros de su equipo, incluida... Pilar Cortés, un nombre que se le resistió por unos segundos.

La gestión fue el eje del debate, con datos que, como no se cansó de repetir Chueca, "a la oposición no le van a gustar". Como era de esperar, se tocaron todos los grandes éxitos. Se nombró a la banda del Peugeot, el cupo catalán, la polémica con Alfonso Gómez, las herencias recibidas por unos y otros, la difícil relación entre el Ayuntamiento y la DPZ...

A Sánchez Quero lo citó la propia alcaldesa cuando habló de la ausencia de Jorge Azcón este fin de semana. "Se pega tres meses de vacaciones. Tú le llamas a mitad de septiembre y todavía no ha vuelto. Lo sabe media Zaragoza", dijo Chueca en su última intervención en referencia al hasta poco secretario general del PSOE-Zaragoza.

Como marca el manual, la oposición contestó con dureza a los anuncios y propuestas, sacando a la luz una Zaragoza "de sombras" alejada de las luces y los festivales. "Motosierra Chueca" le llegó a llamar Elena Tomás (ZEC) por las últimas polémicas en torno al arbolado. Las críticas llegaron también desde Vox. Para Julio Calvo, Chueca gobierna la ciudad "como si fuera un parque de atracciones", palabras que no debieron llegar -o prefirió no escuchar- la alcaldesa, que aseguró que los de Abascal habían sido los más propositivos.

Los socios preferentes hicieron más de un aspaviento durante los más de 90 minutos de discurso. El principal, al escuchar a Chueca hablar de las bajadas de impuestos. "Son nuestras. Y no hablamos de propuestas, eran exigencias para aprobar el presupuesto", llegaba a aclarar Julio Calvo.

Que el debate se haya instaurado en pleno julio no le resta interés. Así pudo verse en un salón de plenos abarrotado en el que no faltaron el delegado del Gobierno, la Justicia o portavoces de los grupos de las Cortes. Estuvieron PP, PSOE, IU y PAR, con las ausencias destacadas de sus homólogos de CHA, Aragón-Teruel Existe, Vox y Podemos.

A quienes no se pierden ni un debate, como el presidente de la Unión de Consumidores, José Ángel Oliván, o el de la FABZ, Arturo Sancho, se unieron esta vez 'caras nuevas' como la de la secretaria de Organización del PSOE-Aragón, Manuela Berges, o la secretaria general del PSOE-Zaragoza y vicepresidenta de la DPZ Teresa Ladrero.

El debate terminó antes de las 21.00, una barrera psicológica que, en otras épocas con más partidos, se superaba con facilidad. Las críticas no llegaron esta vez a la Delegación. Había acuerdo con el VioGén y tocaba celebrarlo, aunque todavía queda firmarlo, por lo que aún no ha sonado el pitido final. Sí se pidió más celeridad, ya que "no puede ser que las cámaras de Delicias lleven meses instaladas y aún no puedan utilizarse".

También inédito fue el apoyo del PP a Alfonso Gómez, apartado temporalmente de militancia tras aparecer su nombre en los audios de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. El portavoz popular, Ángel Lorén, defendió su honestidad frente a una Lola Ranera que nada dijo sobre el tema.

Entre anuncios para el corto plazo, principios aristotélicos y proyectos que no verán la luz antes de las elecciones, Zaragoza entra de lleno en la segunda mitad del mandato, marcada por proyectos como la nueva Romareda y la reconversión del Huerva. Con 2027 cada vez más cerca, se da por hecho que el debate de 2026 tendrá otro tono muy distinto, con todos los partidos ya en 'modo campaña'.