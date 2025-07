Vox habla alto y claro en el Ayuntamiento de Zaragoza: “Muchas de las iniciativas de Natalia Chueca son nuestras”

Vox recuerda que el PP no tiene mayoría en el Ayuntamiento de Zaragoza y que el Gobierno de Natalia Chueca debe contar con sus propuestas.

Este mes pasado se han cumplido, no solo dos años de mandato de Natalia Chueca al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, sino seis del Partido Popular. Un tiempo en el que, después de los 16 de mandato de la izquierda, desde Vox esperaban que se tradujera en una “clara inflexión” en la forma de gobernar y en los resultados de esa gestión, pero, a su juicio, “los cambios no han sido muchos ni profundos”. Esta formación no ve “una clara determinación de cambio” para abordar los problemas de la ciudad.

Para el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, no debe pasar inadvertido que el PP gobierna “con el apoyo de Vox”, ya que no tiene mayoría absoluta. “Es por eso que sus políticas han de tratar de integrar las propuestas de este socio sobrevenido, que en parte son coincidentes con el ideario de su partido y los deseos de sus militantes, y otras no”, ha apuntado.

Si algo ha caracterizado a Vox en estos seis años de presencia municipal es la aportación constante de iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos, para simplificar la administración y evitar solapamientos innecesarios, y para reducir gastos e impuestos. “Muchas de las iniciativas municipales de estos últimos años llevan el sello de Vox. Hemos tratado, por ejemplo, de reducir al máximo la extensión de la Zona de Bajas Emisiones”, asegura el concejal David Flores.

Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza

“No nos hemos olvidado de la urgencia de reindustrializar nuestro país y, por tanto, Zaragoza, y de prestar atención, por fin y después de muchos años, a nuestros polígonos industriales, para adecentarlos, darles seguridad, mejorar sus accesos y dotarlos de servicios. Miles de zaragozanos trabajan en ellos todos los días y deben ser un foco de atracción de empresas. Tampoco nos hemos olvidado de los autónomos y las pymes con líneas específicas de apoyo para mejorar su competitividad”, añade la concejal Eva Torres.

Simplificación administrativa

Julio Calvo insiste en situar al ciudadano en el centro de la política que implementa el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. “Desde el punto de vista administrativo y de defensa de los derechos de los ciudadanos hemos exigido la puesta en marcha de un proyecto para la transformación digital del Consistorio, así como la puesta en marcha de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, el canal de denuncias internas y presentado numerosas iniciativas de simplificación administrativa y reducción de trámites”, manifiesta.

Además, Eva Torres apunta a otras propuestas, como “la mayoría de las bajadas de impuestos” de los que “ahora se vanagloria el equipo de gobierno”. “Nos hemos negado a la subida de las tasas de basuras, amenazadas por el nuevo impuesto de recogida de residuos sólidos urbanos creado por el Gobierno central mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, explica.

Prolongación de la Línea 1 del tranvía

En materia de movilidad y seguridad en el transporte Vox ha formulado propuestas de prolongación de la línea 1 del tranvía hasta Arcosur y Rosales del Canal por un lado, y hasta el Hospital Royo Villanova incorporando esos autobuses articulados y autoguiados, de conducción autónoma, que ya están funcionando en muchas ciudades del mundo y que eliminan la necesidad de acometer costosas obras de infraestructuras (vías y catenarias).

Desde Vox se planteó la prolongación del horario del tranvía en horario nocturno los fines de semana, que ya se ha puesto en marcha y del que se están beneficiando miles de zaragozanos. Del mismo modo, se han propuesto e implementado numerosas medidas de seguridad, así como la eliminación de algunos de los “carriles treinta” más controvertidos, que coincidían además en todo su trazado con un carril bici paralelo, o los aparcamientos compensatorios en varias zonas de la ciudad y la ampliación del parking para autocaravanas del Actur.

La seguridad, en el centro de la mirada de Vox

En lo que respecta a la seguridad ciudadana e incremento de la delincuencia, “desde Vox hemos planteado el aumento de la plantilla de la Policía Local, la apertura de una comisaría en el Casco Histórico, precisamente una de las zonas más conflictivas de la ciudad, y la dotación a nuestros agentes de cámaras de videovigilancia y pistolas táser”, asegura el concejal del Grupo Municipal de Vox, Armando Martínez.

Finalmente, Vox ha introducido medidas de apoyo a las familias y a la maternidad, mediante subvenciones a las redes de acogida que prestan una importante labor social. Ha implantado una línea de ayudas para familias con hijos con trastornos psicológicos que permita dar apoyo a esos padres, y ayudas a las familias numerosas... Ha exigido un incremento en las ayudas al alquiler y la creación de una bolsa de viviendas para jóvenes, así como derivar las partidas de las Ciudad Inteligente del Deporte a la rehabilitación de viviendas.

“Nuestra aportación al Ayuntamiento vale tanto por lo que introducimos en el Presupuesto como por lo que no dejamos introducir. En definitiva, nuestra vocación de servicio se concreta en nuestro deseo de ser útiles”, concluye el portavoz de Vox, Julio Calvo.