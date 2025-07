Multan con 600 euros a un bar de un mítico centro comercial de Zaragoza por no tener seguro

Zaragoza vive un momento dorado en lo gastronómico. Muchos son los locales que aterrizan en la capital de Aragón con ganas de sorprender bien con una fuerte personalidad, con sabores internacionales o con una ambientación cada vez más cuidada. Todo ello hace de la cuarta ciudad más poblada de España un punto de referencia culinaria.

Sin embargo, entre tanta creatividad y buen gusto, también hay espacio para los olvidos administrativos. Es el caso del restaurante Santissimo, un establecimiento ubicado en pleno Paseo Independencia, exactamente en el famoso centro comercial El Caracol, que podría recibir una multa de 600 euros.

Puerta de entrada al local, ubicado en el centro comercial del Caracol. E.E Zaragoza

El motivo, según consta en el orden del día de la gerencia de Urbanismo, es porque el establecimiento carece del seguro obligatorio para el desarrollo de su actividad. Una infracción que, aunque no afecta al paladar, sí supone un revés legal en una ciudad donde la excelencia también debe ir de la mano con el cumplimiento normativo.

Aunque no es la primera que acumula este local en lo que va de año. De hecho, el pasado mes de abril el Santissimo llamó la atención de las autoridades por su interior. Más concretamente, y según constaba en el informe, por su decoración "ostentosa", sin haber presentado un certificado de ignifugación que garantice que los materiales empleados no suponían un riesgo en caso de incendio.

Decoración "ostentosa"

Guirnaldas de flores, plumas y otro tipo de adornos que podrían hacer que una inusual velada pase de bucólica a infernal, comprometiendo la seguridad tanto de los trabajadores como de los clientes. Por ello, se le impuso a Santissimo Restaurante S.L. una multa de 900 euros.

Y no se acabó todo con esto. También en la gerencia de Urbanismo celebrada en abril se le dio un segundo toque de atención con otra multa de 3.200 euros. Un aviso que se le dio, además, tras varios expedientes acumulados.

La sanción vino dada porque la empresa no contaba con la licencia urbanística y de funcionamiento necesaria para realizar la actividad y que, en conjunto con la de la decoración, ascendía a una multa de más de 4.000 euros.

Ahora, además, se le suma la sanción de 600 euros por no tener seguro. Una falta que, aunque no exenta de gravedad, parece que no es una novedad entre los locales zaragozanos, tanto de renombre como menos conocidos.

Por ejemplo, Jarana, uno de los locales de ocio nocturno más populares de la ciudad recibió una sanción el mes pasado con una multa de 600 euros por no tener tampoco seguro, según constaba en el orden del día.