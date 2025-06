La Plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia' llevará a la justicia la ampliación del Parque de Atracciones

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere que la ciudad cuente con un Parque de Atracciones renovado para 2027, por lo que la semana pasada presentó el proyecto. La superficie se ampliará en 2,9 hectáreas respecto a la actual, una ampliación que ha recibido una fuerte crítica vecinal.

En concreto se han puesto en contra los vecinos de Torrero, quienes bajo la plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia' han mostrado su malestar por el nuevo parque de atracciones, y acaban de comunicar que lo van a denunciar ante la justicia. Este es el texto íntegro de la plataforma:

La plataforma Salvemos los Pinares de Venecia hemos manifestado desde el primer día que conocimos la noticia, por cierto, por los medios de comunicación, que nos oponíamos a la Ampliación del Parque de Atracciones por las siguientes razones:

No está justificada la motivación de esta ampliación: actualmente, el parque cuenta con más de 3 hectáreas sin utilizar.

El Ayuntamiento afirma que, concluida la concesión del Parque de Atracciones, es necesario mejorar el estado actual del mismo, pero en nuestra opinión esta mejora se puede realizar con los límites actuales.

. Con la modificación se pasa de 97.412 m² a 151.965 m²; es decir, una ampliación de más de 5 hectáreas en las cuales hay 2.424 árboles que, sumados a los que hay en el actual Parque, suponen 3.534, en su mayoría pinos que están en riesgo.

Está claro que esta ampliación va a tener una repercusión en el Pinar por mucho que el equipo de gobierno lo niegue. No hay más que ver sus continuas contradicciones. Al principio se dijo que no se talaría ningún árbol, luego que solo los enfermos y en declaraciones en medios el 25 de abril, el Sr. Ruiz de Temiño dijo textualmente: “La parcela que albergará el parque, una vez se apruebe la ampliación, incluirá 2.000 pinos y se talarán los que sean necesarios y los que proponga el licitador, según su modelo de parque”.



En definitiva, el equipo de gobierno deja al libre albedrío del nuevo licitador la decisión que quiera tomar. No nos vale cuando dicen que, si hace falta eliminar alguno, plantarán una superficie equivalente en otro sitio. El principio de no regresividad reconoce que no es inocuo talar árboles de gran calado y sustituirlos por otros más pequeños.

Consideramos que en un momento en que el Gobierno Municipal se presenta como ejemplo para Europa en sus compromisos ambientales, es una contradicción que en lugar de priorizar la protección y revitalización de este Pinar que cumple múltiples funciones ambientales y sociales y que constituye el verdadero Bosque de los Zaragozanos, dedique cero euros a este objetivo y sin embargo destine 5 millones de euros a nuevos viales y tuberías de abastecimiento y depuración para el nuevo Parque y en beneficio de la nueva empresa licitadora.

Siendo la afección medioambiental que van a sufrir los pinares de Venecia el motivo principal por el que vamos al contencioso, existen también otras afecciones muy importantes con repercusión en el barrio de Torrero que se van a reclamar con el mismo.

El considerable aumento del tráfico que va a suponer el parking que han proyectado en un lateral del parque, al cual se accedería por el tiro de la bola, va a suponer una sobrecarga en las dos arterias principales de un barrio consolidado como Torrero, como son Fray Julián Garcés y la Avenida de América, que ya de por sí están bastante colapsadas por el tráfico hacia Puerto Venecia.

Un motivo no menor va a ser la contaminación por ruido que va a sufrir el barrio a raíz del incremento de vehículos que van a atravesarlo.

Por último, hay que añadir el perjuicio que va a suponer para la movilidad en el transporte público, máxime si se hace realidad lo que nos informó Ruiz de Temiño cuando vino a "explicarnos" el proyecto. Dijo que la Avenida Duque de Alba iba a convertirse en un vial de un único sentido, y que por lo tanto se alargará el recorrido de la línea 34 rodeando el parque, volviendo de bajada hacia Torrero por el camino del Alfaz.

Por todas estas tropelías e incumplimientos legales, y por el déficit democrático del equipo de gobierno municipal, que no ha considerado nuestras alegaciones que presentamos a la modificación del PGOU, hemos decidido acudir a la justicia.

Desde la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia defendemos un modelo de ciudad que cuide la salud de las personas, frente al modelo de ciudad espectáculo que gasta el presupuesto en fiestas como la de Zaragoza Florece, que tras un fin de semana tira miles de flores a la basura, o la Fiesta de la Garnacha que llama “bosque de garnacha” a una plantación en la ribera del Ebro de vides, o la de Zaragoza Luce o Zaragoza ilumina la navidad, una ciudad espectáculo que ignora las verdaderas necesidades de la población. Los pinares de Venecia constituyen un patrimonio cultural, social y ambiental. Fueron plantados por muchas personas de esta ciudad y se merecen un respeto y un reconocimiento. El que un bosque de 330 hectáreas se haya hecho con la participación de varias generaciones es un ejemplo a nivel europeo.

Seguiremos peleando hasta que este pinar sea reconocido como Arboleda Singular con una figura de protección y con un presupuesto asociado a su revitalización.