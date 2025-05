Google elogia a Zaragoza por su visión de vanguardia y su ambicioso proceso de transformación tecnológica

El momento más importante del año de Google, el encuentro en el que presentan, en su sede central, todas las novedades a nivel mundial, Google meeting I/O, cuenta este año con la presencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha formado parte de uno de los paneles internacionales de alcaldes que se ha celebrado este martes en las instalaciones de la compañía en Mountain View, dentro de Silicon Valley.

Este acontecimiento representa la culminación del trabajo interno de investigación e innovación de esta gran empresa, que forma parte de Alphabet, una de las cinco más importantes del planeta. Esta conferencia anual permite compartir con la comunidad de desarrolladores de Google estas novedades virtualmente e in situ. Así se produce la primera conexión y presentación en sociedad que después llega a todo el mundo y que se enfoca en cuatro grandes ámbitos: Android, IA, web y cloud.

Durante 3 días, los 5.000 asistentes conocen estos avances directamente de la fuente que los ha creado y, también, la programación otorga un protagonismo relevante a un selecto grupo de cargos electos, líderes gubernamentales, expertos del sector, representantes de centros de pensamiento (think tanks), activistas y académicos de todo el mundo. Todos ellos, entre los que se encuentra Natalia Chueca, participan en una serie de sesiones dedicadas a debates sobre políticas, demostraciones de productos y eventos nocturnos con directivos y personal de Google.

La alcaldesa de Zaragoza ha formado parte de un panel titulado “Impulsando una Nueva Era de Innovación Gubernamental”, que ha moderado el vicepresidente de la compañía Chris Turner, vicepresidente de Google, que el pasado mes de noviembre visitó la ciudad para firmar un acuerdo de desarrollo de proyectos innovadores, especialmente asociados a la reducción de emisiones,

y basados en herramientas de datos e Inteligencia Artificial Generativa creados por esta compañía. “Es un honor poder participar en este encuentro y tener la oportunidad de hablar de Zaragoza como un referente europeo, el referente europeo en implantación de la tecnología al servicio de los ciudadanos. He sido la única alcaldesa europea que he participado en los paneles. He podido explicar cómo estamos introduciendo la inteligencia artificial para poder mejorar la productividad en los procesos del ayuntamiento, en la interacción con los ciudadanos y que nos están mejorando los procesos y la calidad de los servicios públicos que prestamos”, ha explicado Natalia Chueca.

La alcaldesa se ha referido al desarrollo del panel, donde “ha generado un gran interés para todo el público y me han preguntado mucho por el proyecto que tenemos de ciudad como referente de sostenibilidad y de Smart City en Europa. Hoy en Silicon Valley se ha hablado de Zaragoza y yo les he planteado que queremos ser el Silicon Valley de Europa. Creo que vamos por muy buen camino con todos los proyectos que tenemos en marcha y con la comunicación que estamos haciendo de Zaragoza fuera de nuestras fronteras”.

Una vez concluida la primera jornada de este encuentro mundial con desarrolladores y representantes institucionales, este 21 de mayo Natalia Chueca asiste también a otro encuentro presencial para líderes locales internacionales para continuar compartiendo experiencias acerca del arraigo tecnológico y los avances de las políticas públicas en torno a la innovación.

Google en Zaragoza

La relación de la compañía Google con la ciudad de Zaragoza se ha estrechado en los últimos meses, con la visita incluida al Ayuntamiento de Zaragoza del vicepresidente Chris Turner el pasado otoño. Entonces, junto con la alcaldesa, firmaron un acuerdo de entendimiento para poner en marcha desarrollos centrados en la reducción de emisiones y otros aspectos medioambientales.

El consistorio comenzó con el proyecto “Rooftop Solar Potential” por el que Google aporta datos sobre los tejados de la ciudad con un análisis sobre dónde pueden colocarse placas solares y los beneficios medioambientales y sociales asociados. De esta forma; Zaragoza se posicionó dentro de un grupo reducido de ciudades del mundo beneficiarias de este programa basado en Big Data y de IA Generativa. Abordaremos cuestiones de interés que revitalicen la comunidad y promocionaremos el estilo de trabajo a través de la digitalización”.

De esta forma, Zaragoza se une a esta acción global de ciudad en su camino hacia ser una ciudad climáticamente neutra, como ya han hecho Londres, Ciudad de México o Yokohama, o, el mayor caso de éxito que se ha producido en Houston.

De manera complementaria al trabajo conjunto con Google, el Ayuntamiento de Zaragoza está aprovechando el arraigo de esta compañía en la ciudad y también está promoviendo formación en IA generativa en Etopia, el Centro de

Emprendimiento, Innovación y Tecnología. El primer colectivo que asistió a estas jornadas fue el formado por 230 docentes universitarios de la ciudad.

En otro aspecto, el Ayuntamiento de Zaragoza, de la mano de Google, potencia la difusión de Caesaraugusta y Pablo Gargallo en la plataforma Google Arts & Culture, donde se pueden contemplar Las colecciones completas de la ruta museística de la época romana y la del escultor maellano a través de más de 500 imágenes en alta definición y 40 vídeos en español e inglés con los que Google lanzará reportajes sobre ambos atractivos patrimoniales de Zaragoza.