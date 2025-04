Raúl Cabeza, nuevo presidente del comité de empresa del bus: "No venimos a imponer, venimos a escuchar y construir"

Tras más de una década de turnismo entre Sattra y Cut, el comité de empresa del autobús urbano en Zaragoza inicia una nueva etapa con Raúl Cabeza (CCOO) al frente. El nuevo presidente asume el reto de liderar las negociaciones del convenio colectivo con la voluntad de "recuperar el diálogo y el consenso", y con el objetivo de abrir una nueva etapa en las relaciones laborales dentro de la empresa concesionaria Avanza.

Cabeza, con casi 24 años de trayectoria en Avanza y más de dos décadas afiliado a Comisiones Obreras, representa un perfil sindical más moderado. Su estilo contrasta con el tono más confrontativo que marcó la negociación del anterior convenio —que desembocó en la huelga más prolongada en la historia del servicio en Zaragoza—, así como con la del actual, actualmente paralizada tras la dimisión en bloque de los delegados y las posteriores elecciones sindicales.

Ha sido elegido presidente sin el apoyo de Sattra. ¿Empezamos mal?

No, empezamos desde el respeto. Sabemos que Sattra no está de acuerdo con cómo han ido las votaciones, pero la mayoría del comité ha apostado por un cambio y lo ha hecho de forma democrática. No venimos a imponer, venimos a escuchar y construir.

Su elección supone el fin de la etapa liderada por Sattra. ¿Qué cree que ha cambiado para que la plantilla apostara por Comisiones Obreras?

Creo que los trabajadores han pedido un cambio de tono. Han entendido que se puede ser combativo sin dejar de ser dialogante. Nuestro sindicato ha demostrado coherencia, transparencia y una voluntad clara de solucionar los problemas sin caer en el enfrentamiento constante.

Las negociaciones del convenio

¿Van a retomarse pronto las negociaciones del convenio colectivo?

Sí. Nuestro objetivo es retomar las negociaciones cuanto antes. Llevamos demasiado tiempo sin avances reales. Vamos a solicitar una primera reunión con la empresa en los próximos días.

¿Cuál va a ser la actitud de Comisiones Obreras al frente del comité de empresa?

Seremos firmes en las reivindicaciones, pero también responsables. Queremos trabajar con todas las fuerzas sindicales, también con Sattra, y con la empresa. No queremos protagonismos, queremos resultados.

¿Promete más diálogo en las negociaciones con la empresa?

Sí, sin ninguna duda. Vamos a sentarnos a hablar siempre que sea posible. La huelga no puede ser la única vía, aunque tampoco renunciamos a ella si se agotan todas las demás. Pero el diálogo tiene que ser el eje de esta nueva etapa.

Nuestra forma de trabajar pasa por el consenso. Si hay que ir a la huelga, se irá, pero con el respaldo mayoritario del comité o de la plantilla. Raúl Cabeza, el nuevo presidente del comité de empresa del bus

Hablando del nuevo convenio, ¿qué reivindicaciones tienen sobre la mesa los trabajadores?

Hay muchos temas: la organización de los turnos, los descansos, los cuadros de marchas, la conciliación, los tiempos de uso del aseo, el estrés al volante… Todos ellos afectan directamente a la salud laboral de la plantilla. No todo es salario.

¿Se compromete a que nunca se convocará una huelga solo con los votos de los delegados de su sindicato, como ocurrió en la anterior etapa con Sattra?

Sí. Nuestra forma de trabajar pasa por el consenso. Si hay que ir a la huelga, se irá, pero con el respaldo mayoritario del comité o de la plantilla. No entendemos otra forma de hacerlo.

En Avanza también hay cambios. ¿Ha tenido ya la oportunidad de reunirse o contactar con el nuevo presidente de la empresa, Carlos Agulló?

Todavía no hemos tenido ocasión de hablar directamente, pero esperamos poder hacerlo muy pronto. Creemos que también desde la empresa puede haber un cambio de actitud y queremos comprobarlo cuanto antes.

En cuanto a prioridades en la negociación: ¿qué va a pesar más, la parte social o la económica?

Ambas son importantes, pero creo que en esta plantilla hay un clamor por mejorar las condiciones sociales y organizativas. La gente quiere vivir mejor, descansar más y llegar a casa menos quemada. No todo pasa por la nómina.