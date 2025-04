Cientos de manifestantes protestan en Zaragoza por el precio de la vivienda: "Destino casi todo mi sueldo al alquiler"

Las calles de Zaragoza han sido tomadas por cientos de manifestantes que han salido a golpe de gritos y cánticos en contra de los abusos de la vivienda en España y en concreto en Zaragoza. Esta imagen ha sido la tónica de otras 40 ciudades más de la geografía española que han salido a la calle por esta misma razón.

Los alquileres abusivos, la especulación de la vivienda y los desahucios han sido los motivos principales que han guiado la manifestación de Zaragoza. Alberto, un joven de 27 años de Zaragoza, se unía así a la causa ya que lo vive en primera mano: "Destino casi todo mi sueldo a pagar el alquiler y los gastos", denuncia este joven. Aunque esto es su tónica personal, el zaragozano admite que "esto es un problema de todos que lo viviremos tarde o temprano".

El mismo caso es el de Carolina, una joven de Pamplona que estudia en Zaragoza y ve como cada año le van subiendo el alquiler: "No veo viable hasta dentro de mucho poder vivir sola, sino comparto como lo hago ahora no podría permitirme estar independizada", señala esta chica de 23 años, que admite que sino fuera por la ayuda de sus padres "muchos meses no llegaría a fin de mes".

A pesar de que María José tenga "la suerte" de ser propietaria, esta mujer ha acudido a la manifestación por "solidarización" con aquellos que no pueden como es el caso de su hija de 28 años: "Tiene un sueldo bajo que le es imposible irse y sigue viviendo en casa porque no puede permitírselo".

Pancartas que rezaban "cambio riñón izquierdo por un 4º izquierda" o cánticos de "en Aragón ni un desahucio más" se han dejado caer por la manifestación e, incluso, algún sorpredido que le ha pillado la manifestación dando un paseo por Zaragoza al ver el motivo de la lucha se les ha ido decir "nos tendríamos que unir".

La comitiva se ha iniciado en la plaza San Miguel donde los sindicatos organizadores han concentrado a golpe de micrófono a los cientos de manifestantes. "El rentismo sigue acumulando propiedades, y mientras tanto, los gobiernos- tanto el central como el autonómico y local- garantizan su rentabilidad mediante políticas públicas, que lejos de solucionar la crisis de la vivienda, la refuerzan", denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza.

Desde la plataforma, señalan que en Zaragoza hay 15.700 viviendas vacias "mientras miles de personas no pueden acceder a un techo": "El problema no está en la falta de vivienda, sino en la falta de acceso a las viviendas ya existentes", reclaman.

A esta comitiva también se ha unido la organización Bomberos contra los desahucios. Su portavoz explica que su participación "viene motivada por el uso de los servicios de bomberos para colaborar y participar en desahucios": "Expulsar de su hogar y que la deje de su casa va en contra de los principios más básicos de nuestra profesión. Mostramos nuestro rechazo a que utilicen a los bomberos de esta manera", sostienen.

Además de por un derecho a la vivienda digna, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado la situación que 19 personas de la asociación viven por manifestarse: "A raiz de las movilizaciones que hemos hecho contra Caixabank tenemos tres procesos abiertos de tipo penal en el que nos piden 4.500 euros de multa y tres años de carcel", explica Naiara.

Así detalla que el origen de todo ello tuvo lugar por unas concentraciones hace dos años a las puertas de las sucursales bancarias: "Buscábamos frenar el desahucio de nuestro compañero Mariano". De esta forma, desde PAH reclaman: "Nos están reprimiendo por luchar".