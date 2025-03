La moda de los edificios 'Lego' llega a Torrero: así será el nuevo edificio de Zaragoza con vivienda de alquiler asequible

La vivienda en Zaragoza continúa siendo uno de los temas más relevantes en la agenda municipal. Con una ciudad en constante crecimiento, la demanda de viviendas accesibles para todos los ciudadanos sigue siendo un reto importante.

En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido poner en marcha un nuevo proyecto en el barrio de Torrero: un edificio de alojamiento comunitario que contará con 34 viviendas destinadas al alquiler asequible. Y no será cualquier tipo de construcción ya que, tal y como ha avanzado la regidora, el edificio se elevará siguiendo la moda de edificación industrial. Es decir, con un montaje parecido a una partida de Lego, "pero más seguro", ha concretado Chueca.

La idea es que las viviendas estén listas de aquí a dos o tres años para que su construcción pueda estar apoyada con fondos Europeos. Por ello, se apostará por este tipo de montaje moderno y rápido que parece ser la nueva apuesta arquitectónica en la ciudad.

El barrio elegido en esta ocasión es Torrero, donde existe "una alta demanda de alojamiento a precios adecuados para la población más vulnerable, con alto porcentaje de población mayor y abundantes viviendas con problemas de accesibilidad, por lo que la población destinataria es amplia", según la alcaldesa.

Características del edificio

En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha el proceso de tramitación administrativa para poder ceder la parcela de propiedad municipal, ubicada entre la Avenida de América y la Plaza de la Memoria Histórica. Esta parcela de 1.000 metros cuadrados, que se encuentra en un área destinada a espacios libres, equipamientos y servicios, tiene una capacidad edificable de 3.000 metros cuadrados.

El espacio donde se levantará el nuevo edificio con 34 viviendas de alquiler asequible, en Torrero. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La iniciativa, que cuenta con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros, se financiará con dotación económica plurianual, aunque el Ayuntamiento también explorará otras fórmulas para obtener subvenciones adicionales.

El proyecto contempla la construcción de un edificio rectangular de cuatro plantas (una planta baja más tres alturas). La planta baja se abrirá hacia la Plaza de la Memoria Histórica, mientras que la parte del edificio frente a la Avenida de América se situará en un semisótano.

En cuanto a la distribución, las tres plantas superiores albergarán los 34 alojamientos, que serán de uno o dos dormitorios, con tamaños que oscilarán entre los 44 y los 61 metros cuadrados. Además, se prevé que el edificio disponga de zonas comunes dedicadas a la actividad física, social y educativa, así como aulas polivalentes y otros espacios que se concretarán en fases posteriores.

Un diseño adaptado

El modelo de este proyecto ha sido desarrollado en función del ciclo vital de los residentes y se adapta a las características intergeneracionales de la población del barrio. Según los técnicos de Zaragoza Vivienda, la tipología más adecuada para estas viviendas son los pisos pequeños de uno o dos dormitorios.

Sin embargo, también se contempla la posibilidad de incluir algún alojamiento de mayor tamaño, especialmente para familias vulnerables que puedan necesitar un alojamiento temporal con servicios comunes. Esta distribución responde a las tendencias demográficas actuales, en las que el hogar unipersonal ha experimentado un aumento de más del 19% en los últimos 10 años, en su mayoría compuesto por personas mayores de 65 años, especialmente mujeres.

"Este tipo de proyectos no solo buscan proporcionar una vivienda, sino también crear un espacio de convivencia para los residentes y para la comunidad en general", explicó la alcaldesa. El edificio incluirá espacios comunes que no solo estarán orientados a los residentes, sino que también beneficiarán a las necesidades globales del barrio, mejorando la convivencia y la interacción social en la zona.

La definición exacta de los servicios y espacios comunes, como áreas de reuniones, formación informática, actividades artísticas o talleres, se determinará a través de un proceso participativo con los agentes sociales del barrio, entre los que se incluyen la Junta de Distrito de Torrero, los servicios sociales municipales y otras asociaciones y entidades locales.

El modelo de éxito del edificio Ricardo Millán

El proyecto de Torrero sigue el modelo de éxito implementado en el Edificio Ricardo Millán, en el barrio de Las Fuentes. Inaugurado en 2022, el Edificio Ricardo Millán cuenta con 80 viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda, las cuales han recibido diversos premios por su accesibilidad y sostenibilidad.

Entre los galardones obtenidos se incluyen la mención especial por su accesibilidad en los Premios de Arquitectura Fernando García Mercadal, el Premio AVS 2023 a la mejor iniciativa de innovación social, el Premio Rebuild al mejor proyecto de sostenibilidad y descarbonización, y el Premio Aldes al mejor proyecto de sostenibilidad en los The Advanced Architecture Awards 2023.

Al igual que el Edificio Ricardo Millán, el proyecto de Torrero también tiene en cuenta las necesidades de los colectivos vulnerables. En el caso del Edificio Ricardo Millán, de las 80 viviendas, unas 26 están destinadas a colectivos como personas con discapacidad, refugiados o mujeres con hijos, y son gestionadas por diversas entidades sociales.

En el caso de Torrero, se pretende seguir este enfoque integrador y comunitario, que no solo proporciona un lugar donde vivir, sino también un espacio de apoyo y colaboración para los más necesitados.

Además, al igual que en Las Fuentes, se promoverán espacios comunes en cada planta del nuevo edificio de Torrero, que podrán ser utilizados por los residentes para diversas actividades como ludotecas, aulas de informática o actividades artísticas. Con esta fórmula, el proyecto busca no solo dar respuesta a la escasez de viviendas asequibles en Zaragoza, sino también mejorar la calidad de vida de los residentes y fortalecer los lazos de la comunidad.