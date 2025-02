De La Nueva Romareda al Centro Goya: estas son las manos que diseñan la Zaragoza del futuro

Zaragoza está viviendo una intensa transformación en los últimos años de la mano de varios proyectos estratégicos. Un proceso que se inició con la celebración de la Expo de 2008, en la que la ciudad vivió un antes y un después en el desarrollo de infraestructuras para dar el salto al siglo XXI, que ahora quiere continuar con nuevas inversiones en ámbitos como el deporte, la tecnología y la cultura.

Durante este tiempo, muchos de estos proyectos llevan el sello de IDOM, una firma de ingeniería y arquitectura que, después de 60 años en Zaragoza, ha vivido el nacimiento, consolidación y hasta fracaso de algunos de estas grandes iniciativas. Desde el diseño de La Nueva Romareda, el DAT Alierta o el CaixaForum, hasta obras industriales como las plantas de Amazon, Saica o Certest, en los despachos ubicados en Eduardo Ibarra tejen la Zaragoza del futuro.

El idilio de IDOM con Zaragoza arrancó en 1965. Ocho años después de su nacimiento en Bilbao, surgió su primer proyecto en la capital aragonesa, de la mano de Alfredo Pérez Chálezquer, con la construcción de la acería de Rico y Echevarría (luego ArcelorMittal y hoy Megasa) en el Picarral. Paralelamente, llegó otra propuesta, el diseño de las naves de CAF, lo que dio lugar a la constitución de un grupo de trabajo en la ciudad y el inicio de IDOM Zaragoza.

Con ello, IDOM se especializó en la ingeniería industrial, hasta que en los años 90 comenzó a integrar a otro tipo de profesionales, como ingenieros de caminos y arquitectos, para ofrecer a los clientes una solución a cualquier problema. “Empezamos a diversificar nuestra actividad y a hacer proyectos también del área de arquitectura, de infraestructuras, o de energía, como los parques eólicos que surgieron en La Muela. Eso es lo que ha seguido hasta ahora con esa diversificación y esa multidisciplinaridad que es lo que nos caracteriza”, ha explicado el director de la oficina de IDOM en Zaragoza, Fernando Martínez Altarriba.

Así, la compañía llega al 60º aniversario de su implantación en Zaragoza en un momento que ven “positivo”, con 122 profesionales -de 80 que tenían hace seis años- y en proyectos de relevancia para la ciudad y la Comunidad, aunque insisten en que su razón de ser también está en iniciativas menos mediáticas. “Existen muchísimos proyectos muy pequeños, con clientes muy pequeños, con los que hay que trabajar todos los días. Esos son los que te dan luego una continuidad también en el tiempo. No siempre va a haber esta conjunción de proyectos interesantes que estamos teniendo ahora mismo en Aragón”, ha subrayado Martínez.

La Nueva Romareda

Uno de los grandes proyectos en marcha es la construcción de La Nueva Romareda, tanto por su volumen económico como por su dimensión para la ciudad, unido al aspecto sentimental que evoca el fútbol. “Después de la historia que tenemos también en Zaragoza de proyectos fallidos, está todo el mundo expectante. No es el único gran proyecto que tiene la ciudad, pero probablemente sea el más mediático y el que más toca el sentimiento. Es un deporte que concentra cada día 20.000 o 25.000 personas”, destaca Martínez.

La Nueva Romareda es uno de los proyectos que llevan la firma de IDOM Ayuntamiento de Zaragoza

El camino, en cualquier caso, no ha sido sencillo, después de que el Real Zaragoza no encontrara la financiación y se constituyera la sociedad La Nueva Romareda SL. “Nosotros seguimos trabajando. Habíamos presentado el anteproyecto un poco antes del verano y empezamos a trabajar en el proyecto básico. No tuvimos ningún parón”, recuerda el director de IDOM Zaragoza.

El proyecto, en cualquier caso, tiene una diferencia sustancial con respecto al planteamiento inicial. La decisión de trasladarse dos años a un estadio modular en el Parking Norte ha permitido acelerar los plazos y evitar tener que ejecutar las obras con 20.000 personas accediendo al campo cada 15 días. “Teníamos que hacer convivir dos estadios, inicialmente con un fondo, luego un gol y una tribuna, después dos goles y una tribuna… Se iba reduciendo el aforo del estadio original e iba ampliándose el nuevo, y ya había que hacer unos cálculos de aforo para que fuese lo más viable posible para el Real Zaragoza”, señala Antonio Lorén, director del área de Arquitectura de IDOM en Zaragoza.

DAT Alierta y el Centro Goya

Otro proyecto que emerge como estratégico para la ciudad es el nuevo Distrito Aragonés de Tecnología, conocido como DAT Alierta. El Gobierno autonómico va a invertir “no menos” de 100 millones de euros en la creación de un gran parque tecnológico que aúne todo un ecosistema de innovación, investigación y desarrollo en nuevas tecnologías. “Es un proyecto puntero y que puede atraer profesionales y nuevas actividades a Zaragoza para aprovechar mejor todo este boom tecnológico”, resalta Martínez.

El DAT César Alierta se ubicará en un terreno de casi 80 hectáreas al norte de Zaragoza Gobierno de Aragón

Para su desarrollo, se optó por una ubicación que consideran “muy apropiada”, junto a otras instituciones que permiten que el parque “no empiece de cero”. “Va a poder ser un foco de atracción de empresas tecnológicas que permita que más estudiantes e ingenieros se puedan quedar aquí, y atraer algunas empresas que a lo mejor están dudando dónde pueden tener un buen punto de desarrollo. Allí van a tener un ecosistema que va a permitir facilitar la innovación en todos estos temas”, afirma el director de IDOM.

Construcciones industriales y la red ferroviaria

Aunque su origen y una de sus principales líneas de negocio su principal dedicación son los proyectos industriales de empresas, con propuestas para Amazon, Saica o Certest, entre otras. Algunas, de hecho, las han visto crecer y desarrollarse durante estos 60 años. “Nos llena un poco de orgullo llevar 60 años trabajando con un cliente cuando han pasado varias generaciones del cliente y de IDOM. Será por algo.”, reseña Martínez.

En su proceso de diversificación, una de las cuatro patas de esta oficina es el desarrollo de infraestructuras, trabajando en la renovación de la línea de ferrocarril del Canfranc, en el tramo desde Jaca, o en la red arterial metropolitana de Zaragoza. “Unos proyectos son más mediáticos, otros menos, unos son más de infraestructuras, otros son más de cultura o arquitectónicos, pero estamos igualmente satisfechos de todos ellos”, apunta Lorén.

Proyectos que no vieron la luz

En su extenso portfolio durante estos 60 años también figuran otros proyectos que, finalmente, ya sea por cuestiones políticas o financieras, no vieron la luz. Uno de estos casos es el diseño de la línea 2 del tranvía a comienzos de 2019, pero que quedó paralizado con la llegada del PP de Jorge Azcón al Ayuntamiento. “Nosotros al final estamos para servir a la sociedad, a nuestros clientes, y cuando cambian de opinión lo asumimos y ya está. No pasa nada”, incide Martínez.

Igualmente, entre esos proyectos que acabaron en el cajón también figuran la unión de las estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya o la transformación de los cacahuetes de la Expo en viviendas, una Expo que ya vieron crecer. “Nos ilusionaba mucho. El proyecto original de los cacahuetes de la Expo era nuestro y vimos una oportunidad de ir juntos con Ingenuus, especializado en vivienda, porque sumábamos fuerzas”, cuenta.

¿Hacia dónde debe crecer Zaragoza?

Con todo ello, desde IDOM ponen el foco no solo en la ciudad de 2026 o 2030, sino que quieren ampliar la mirada hacia 2050. En ello trabajan desde hace unas semanas, redactando el proyecto Estrategia Zaragoza Metropolitana 2050. “Zaragoza es la ciudad a la que aspira casi todo el mundo, que tiene todos los servicios a 15 minutos. Tiene que seguir pensando en cómo se va a desarrollar el ámbito urbano de una manera ordenada”, añade Martínez.