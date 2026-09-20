El suceso ocurrió este viernes en el barrio del Carmen de Teruel. Google Maps

Muere el segundo trabajador que resultó intoxicado por monóxido de carbono en un bajo de Teruel

Teruel termina la semana con otra trágica noticia. El segundo trabajador intoxicado por monóxido de carbono en un bajo de la localidad ha muerto esta mañana.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la Policía Nacional.

El suceso se produjo este viernes en torno a las 17.00.

A esa hora se recibió un aviso alertando de que "había alguien gritando" en un bajo de este barrio de la capital turolense.

Hasta allí se acercó un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que resultó vital hasta que llegó la asistencia sanitaria.

Según cuentan desde el Cuerpo, cuando llegó había una persona ya fallecida sin constantes vitales, mientras que otra -la que ha muerto este domingo- tenía el cuerpo aún caliente.

A esta última procedió a hacerle la RCP hasta que llegó la ambulancia, una atención que, inicialmente, permitió salvar su vida.

Además del 061, al bajo acudió también la Policía Nacional.

Según informaron sus responsables, el herido tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Castellón, donde ha acabado falleciendo.

Allí ingresó con pronóstico grave, y nada ha podido hacerse para su recuperación.

El suceso movilizó también a la Inspección de Trabajo.

Aunque está en investigación, todo apunta a que se trataría de un doble accidente laboral, el tercero de esta semana en la Comunidad.

Al parecer, ambos -de unos 45 años- fueron encontrados en la cochera "con todo cerrado".

Allí tenían un grupo electrógeno. Su mala combustión habría provocado el fatal desenlace.