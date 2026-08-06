Tormentón con granizo y cerca de 40 litros en Villastar y Cedrillas (Teruel): "Menos mal que estaba todo cosechado"

Las temidas tormentas de verano han vuelto a hacer acto de presencia este jueves en Aragón.

Tras un mal inicio de semana con pérdidas millonarias en Calanda por el daño del granizo en el melocotón, esta vez le ha tocado el turno a municipios como Cedrillas y Villastar, también en la provincia de Teruel.

Aunque en estos momentos no se tiene constancia de daños de gravedad en el campo, ambas localidades han vivido fuertes episodios de lluvias esta tarde.

"Ha caído bien, pero sin afecciones. Menos mal que estaba todo cosechado", contaba el alcalde de Cedrillas, Javier Gómez, ya pasada la tormenta.

Las lluvias han comenzado sobre las 16.30 y han durado alrededor de 30 minutos.

Tal ha sido la intensidad que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han recogido 39,2 litros por metro cuadrado, la cifra más alta de toda la Comunidad y, actualmente, la tercera peor del día de hoy en toda España.

En Villastar han sido "entre 25 y 30 litros", según su alcalde, Luis Antonio Martín.

Allí, el agua ha llegado acompañada de pequeñas bolas de granizo, aunque a priori no habría afecciones ni en el sector primario ni en las casas e infraestructuras de la localidad.

"Al principio ha caído bastante, pero luego se ha estabilizado", contaba el regidor.

Este jueves, el Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos en su fase de alerta ante los avisos por lluvias y tormentas emitidos por la Aemet en varios puntos del territorio.

La atención se concentra en Gúdar y la zona del Maestrazgo, pero también en el Pirineo oscense, Ibérica zaragozana y Albarracín y Jiloca.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología.

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución; mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias. Todos los avisos se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.

El ranquin oficial

Además de los 39,2 litros de Villastar, las tormentas dejan 18,3 litros por metro cuadrado en Panticosa.

En Cerler, otro de los puntos en los que más ha llovido, han sido 14, mientras que Biescas y Canfranc empatan a estas horas con 9,4, según la Aemet.