Suspendida la Baja Aragón por el riesgo extremo de incendios: ya se busca otra fecha para celebrarla este año

El Gobierno de Aragón ha decidido la suspensión de la Baja España-Aragón 2026, prevista entre los días 24 y 26 de julio, ante el riesgo extremo de incendios y trabajará con la empresa organizadora de la prueba, Esedos Events & Productions S.L., para su celebración en otra fecha del presente año.

La decisión se ha adoptado a la vista de los informes técnicos que recomendaban esta medida ante el riesgo extremo de incendios que se espera para los próximos días.

Ante este escenario, marcado por las altas temperaturas, las rachas de viento, la baja humedad relativa y un territorio especialmente seco tras un prolongado periodo sin precipitaciones, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que resulta imprescindible evitar el elevado tránsito de vehículos y la concentración de espectadores que conlleva una prueba de estas características, minimizando así cualquier riesgo añadido para el territorio.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha tenido muy presente la situación excepcional vivida en Aragón durante las últimas semanas, inédita en las últimas décadas, en las que los incendios forestales han exigido un esfuerzo extraordinario por parte de los operativos de extinción y del conjunto de los servicios de emergencia.

Con esta decisión también se pretende evitar una mayor presión sobre las personas que han trabajado en la extinción de incendios y la atención de los vecinos afectados, que han afrontado jornadas de máxima exigencia y que podrían volver a ser requeridos si se producen nuevos incendios.

La protección de quienes integran estos dispositivos, junto con la necesidad de no incrementar los riesgos derivados de una prueba de estas características en las actuales circunstancias, ha sido un factor determinante en la adopción de esta medida.

Tanto el Gobierno de Aragón como la empresa organizadora son plenamente conscientes del importante impacto económico, turístico y social que la Baja España-Aragón genera en la provincia de Teruel y en el conjunto de la comunidad autónoma.

Precisamente por ello, ambas partes se han comprometido a trabajar desde este momento para encontrar una fecha alternativa que permita la celebración de la prueba en 2026, así como a estudiar, de cara a futuras ediciones, un calendario más estable que reduzca la coincidencia del evento con las semanas de mayor riesgo potencial de incendios forestales.

En la reunión en la que se ha tomado esta decisión han participado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero; la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez; y los directores generales de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y de Gestión Forestal, Ana Oliván, además de responsables de la empresa organizadora.