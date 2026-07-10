Los hoteles de Teruel rozan el lleno total para las Fiestas de la Vaquilla: "A 40 kilómetros a la redonda están al 80%"

Teruel ya cuenta las horas para vivir su día grande de las Fiestas de la Vaquilla. Durante este fin de semana, la ciudad se llenará al completo con un ambiente festivo y lúdico que vivirá su momento más álgido con la puesta del pañuelico, pero que seguro se alargará hasta bien entrada la noche.

Así, en la víspera del esperado 11 de julio, los hoteles ya registran un lleno prácticamente total en la capital turolense, que, un año más, puede llegar a multiplicar su población con todos los visitantes que quieren vivir estas Fiestas de la Vaquilla.

En concreto, la noche del sábado al domingo, tras la puesta del pañuelo al Torico, hay ya un 95% de ocupación reservada. Todo un boom que se extiende a 40 kilómetros a la redonda.

“Estamos viendo un 80% de ocupación en algunos puntos a kilómetros de Teruel. La fiesta también repercute mucho más allá de la ciudad”, ha resaltado Elena Marco, presidenta de la asociación Teruel Empresarios Turísticos.

El centro de Teruel es una de las zonas donde encontrar alojamiento es, a 24 horas de la fiesta, casi un milagro, sobre todo por los trabajadores de comercios, bares y restaurantes que este fin de semana van a reforzar toda la hostelería.

No en vano, este es uno de los grandes momentos que tiene la ciudad a nivel turístico, junto al fin de semana de las Bodas de Isabel y la Baja Aragón, que también deja los hoteles prácticamente a rebosar entre aficionados al motor y personal de los equipos.

“No tiene nada que ver con el turista que viene para medievales. Nuestro visitante, sobre todo el que viene el viernes por la tarde y el sábado durante todo el día y noche, es gente joven, que además se queda en furgonetas o zonas de acampada. A los alojamientos viene gente con una edad más elevada”, resalta Marco.

El turista que viene a Teruel durante este fin de semana llega, principalmente, desde la Comunidad Valenciana o la provincia de Zaragoza, mientras tratan de seguir captando turistas que busquen fiesta sin la aglomeración y masificación de San Fermín en Pamplona.

“No nos pesa que esté San Fermín. Seguimos llenando establecimientos y restaurantes y la ciudad se sigue moviendo. Sí puede cambiar el tipo de ambiente. Igual hay gente que viene a las dos fiestas, pero no es algo que nos preocupe. Seguimos trabajando a buen ritmo, aunque nos coincidan”, expone la presidenta de la patronal turística de Teruel.