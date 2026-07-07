Aragón se blinda por el eclipse del 12 de agosto: altas temperaturas, riesgo de incendios y aglomeraciones

La provincia de Teruel ya está ultimando todos los preparativos para convertir el eclipse del próximo 12 de agosto en un éxito turístico. En todo Aragón, las previsiones más optimistas hablan de hasta cuatro millones de turistas, lo que obliga a desplegar un amplio dispositivo de seguridad.

Además, la peculiaridad de la fecha obliga a extremar las precauciones y a coordinarse con diversas alertas que puedan surgir en todo el territorio. El Estado, el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos ya están en marcha para que la Comunidad, y, en concreto, la provincia de Teruel, conviertan un eclipse de apenas 90 segundos de duración en un éxito social.

No en vano, se espera un agosto de elevadas temperaturas y un alto riesgo de incendios en el territorio, por lo que será necesario controlar las posibles aglomeraciones que surjan más allá de los puntos de observación designados por las instituciones.

“El Gobierno de Aragón ha determinado unos puntos de observación privilegiados donde se está haciendo un sistema de registro previo. Ahí sí que vamos a tener control de las personas que vamos a tener, pero luego hay otras zonas donde la gente espontáneamente puede decidir ir a un municipio, un alto, una explanada, un castillo, un llano, una ermita… Eso causa más indefinición y tenemos que estar preparados para que puedan venir esas aglomeraciones”, ha expuesto el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

Otro factor a tener en cuenta será el tráfico, entendiendo que los municipios tienen accesos más complicados o la posibilidad de que se aparque de forma incorrecta en arcenes. Además, la proximidad con las festividades del 15 de agosto eleva el temor a riesgo en las carreteras.

“Va a ser una microoperación salida porque, en el momento en que acabe el eclipse y se ponga el sol, ya que es a última hora de la tarde, habrá miles de personas que abandonarán los puntos de observación. Eso es otro de los elementos que también estamos trabajando con la Guardia Civil para ver cómo gestionamos pues esos picos de tráfico que se van a producir”, ha explicado Beltrán.

En este caso, está previsto que el Gobierno de España prepare refuerzos de otras comunidades de Guardia Civil, Tráfico e, incluso, la Unidad Militar de Emergencias.

“Dependerá de cómo vaya el resto de la carga de trabajo o la tensión que tengan por fuegos en otros lugares, pero vamos a intentar en la medida de lo posible que haya presencia del cuarto batallón de la UME, que está en la base aérea de Zaragoza, y tener preposicionadas algunas unidades en Teruel”, ha detallado el delegado del Gobierno, que ha reunido a una Junta de Seguridad para coordinar la preparación del eclipse.