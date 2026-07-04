Teruel ya vive las Fiestas del Ángel con una intensa programación antes de los días grandes de la Vaquilla

Fiestas de la vaquilla. Teruel. Turismo de Aragón Turismo de Aragón

Las Fiestas del Ángel ya están en marcha.

Aunque los actos más multitudinarios se celebrarán el próximo fin de semana, la programación oficial arrancó este viernes y convierte a Teruel en un escenario continuo de actividades para vecinos y visitantes.

Entre el 3 y el 13 de julio el programa aglutina más de 400 actividades para todos los gustos.

Este sábado es un buen ejemplo de esa variedad.

La jornada comienza con varias citas deportivas, entre ellas competiciones de pesca, tiro olímpico y la carrera popular "Teruel Saludable".

Al mismo tiempo, la Catedral acoge la misa en honor a Santa Emerenciana, una de las celebraciones religiosas incluidas en el programa festivo.

A lo largo del día también hay espacio para las familias, con actividades infantiles, castillos hinchables acuáticos en la piscina de Fuentecerrada y la apertura del Museo de la Vaquilla, que permite conocer mejor la historia de una de las celebraciones más representativas de Aragón.

La música vuelve a ocupar un lugar destacado en la programación. El III Festival ON Music Teruel ofrece actuaciones durante toda la jornada en el Parque de la Escalinata, mientras que el Teatro Marín acoge el espectáculo 'Sarao. Vive la fiesta'.

Ya por la noche, la Orquesta Óxido pondrá el broche musical en la Plaza del Seminario.

El apartado taurino también tiene protagonismo con la novillada sin picadores y el concurso de ganaderías turolenses en la Plaza de Toros.

Durante estos primeros días, la ciudad comienza a mostrar el ambiente característico de estas fechas.

Los pañuelos rojos ya aparecen en muchas calles, las peñas organizan sus primeros actos y tanto establecimientos como espacios públicos se preparan para recibir a miles de personas durante los próximos días.

El programa oficial combina deporte, cultura, tradición, espectáculos y música durante más de una semana, ofreciendo actividades para públicos de todas las edades antes de la llegada de los actos centrales de La Vaquilla.

Será entonces cuando el programa alcance sus momentos más esperados, con el inicio oficial de la fiesta en la Plaza del Torico y un fin de semana que volverá a reunir a miles de turolenses y visitantes en torno a una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad. Mientras llega la puesta del pañuelico, Teruel ya está de fiesta.