Ya es oficial: nuevas ayudas de 600 euros por nacimiento o adopción en Teruel hasta el 24 de julio

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha abierto una nueva convocatoria de ayudas a la natalidad.

La subvención concede 600 euros por cada nacimiento o adopción realizado en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

La medida está dirigida a las familias cuyos hijos hayan nacido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026. También podrán solicitarla quienes hayan adoptado a menores de hasta seis años durante ese mismo periodo y cuenten con una sentencia judicial firme.

La convocatoria se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) y cuenta con una dotación total de 240.000 euros. El objetivo es ayudar a las familias a afrontar los gastos que supone la llegada de un nuevo miembro al hogar.

El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria. Por tanto, finalizará el próximo 24 de julio.

Ayudas a la natalidad

La diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón, ha animado a las familias a solicitar esta ayuda. “Son 600 euros que sin duda ayudarán a las familias a asumir los gastos que genera tener un nuevo miembro en la familia”, ha señalado. Además, ha destacado que los requisitos son sencillos para facilitar el acceso a la subvención.

Desde la DPT recuerdan que el procedimiento se ha simplificado en los últimos años. Las familias ya no tienen que justificar en qué gastan el dinero recibido. Basta con acreditar la situación que da derecho a la ayuda.

Una vez comprobada la documentación, el pago se realizará mediante transferencia bancaria.

Aunque no es obligatorio, la institución recomienda destinar la cuantía al comercio local de la provincia. Con ello pretende contribuir al mantenimiento de la actividad económica en el territorio.

La Diputación ya informó de esta convocatoria a muchas familias durante los últimos meses.

A través de una iniciativa impulsada por el Área de Bienestar Social, se entregó un regalo de bienvenida a los recién nacidos en los hospitales de Teruel y Alcañiz, así como en centros de salud con servicio de pediatría. El detalle incluía información sobre estas ayudas para que las familias conocieran la convocatoria.

Para acceder a la ayuda, las familias deben residir y estar empadronadas en municipios turolenses de menos de 20.000 habitantes. Además, el nacimiento o la adopción debe haberse producido dentro del periodo establecido en la convocatoria.

Teruel lleva años perdiendo nacimientos. La convocatoria llega en un contexto de mínimos históricos de natalidad en la provincia. Según el INE, Teruel registró 860 nacimientos en 2023, la cifra más baja desde que existen estadísticas comparables, lo que refuerza la importancia de las medidas de apoyo a las familias en el medio rural