Archivan la denuncia de Teruel Existe contra Manuel Rando y el empresario José Luis Campos: "Han quedado desnudos"

Manuel Rando, este viernes, en la valoración del archivo de la causa. E. E.

La Audiencia Provincial de Teruel ha archivado definitivamente la denuncia de Teruel Existe contra el expresidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, y el empresario José Luis Campos por una permuta que, según la agrupación, supuso un "menoscabo" de 206.000 euros.

El actual alcalde de Calamocha ha lamentado este viernes el daño "físico, psíquico y al honor" que ha provocado una acusación que ha tachado de “instrumental, falsa y con fines políticos y despreciables”.

La denuncia le señalaba tanto a él como al director de Radio Calamocha por cambiar una casa antigua en "muy mal estado de conservación", según Teruel Existe, por un local comercial situado en pleno centro donde ahora se sitúa la sede de la radio local y en el que hasta hace no mucho se prestaban los servicios municipales de Urbanismo.

También se puso a su nombre un terreno situado en el número 9 de la calle de Luis Santangel, una de las zonas de expansión del municipio.

A cambio, siempre según la versión del partido, el regidor habría obtenido "rédito propagandístico" a través de Radio Calamocha, en la que Campos "tiene un sesgo absolutamente favorable al alcalde y contrario a la oposición con cierto hostigamiento". "Es un extremo absolutamente constatable y notorio", defendían en su escrito.

Tanto Rando como Campos mantuvieron en todo momento la operación era perfectamente legal y estaba amparada en una tasación oficial.

El primero ha querido dejar claro que en ningún momento ha estado "ni investigado ni imputado" y ha arremetido contra una denuncia que exponía "meras conjeturas y sospechas”.

“El tiro les ha salido por la culata y han sido ellos los que han quedado en evidencia, muy desnudos delante de su propia perfidia y de su mala fe”, ha afirmado.

De acuerdo con el regidor, la empresa tasadora contratada por Teruel Existe expone en sus certificaciones que son “hipótesis de valoración”, ya que los inmuebles no se han visitado interiormente. Y sigue diciendo que el valor de tasación queda “condicionado” a que pueda realizarse “visita interior del inmueble", que en ningún momento se realizó.

Por otro lado, expresa que la valoración “se ha realizado basada en la documentación aportada por el cliente y que el valor adoptado es un valor retrospectivo”. "Las relacionadas con el señor Campos directamente están sin firmar ni sellar ni por la arquitecta, ni por la sociedad de tasación”, agrega.

Hechas las aclaraciones ha pasado al ataque y no ha ahorrado en calificativos. Tanto es así que ha definido a los representantes de Teruel Existe como “personas maquiavélicas, cínicas y manipuladoras". "Hambrientos de vivir de la política, sin ánimo de trabajar y sin vocación alguna”, continuaba.

Comunicado del PSOE

El PSOE, partido al que pertenece Rando, también ha emitido un comunicado en el que ha mostrado su satisfacción por el archivo de la causa.

"Sus compañeros socialistas no esperábamos otro final de este nuevo episodio de judicialización de la política e intento de escarnio público al que nos está acostumbrando Teruel Existe, que practica la mala política de forma habitual, sustituyendo el debate o el contraste de proyectos por el bulo y el desprestigio personal", dicen.

A este respecto, aseguran que quienes Rando y su trabajo como servidor público saben perfectamente "de su honorabilidad y su rectitud, sobradamente demostradas".