Monreal del Campo calienta motores para la sexta edición de su Feria del Azafrán

Stand de azafrán en la V Feria del Azafrán. Ayuntamiento de Monreal del Campo.

Monreal del Campo vuelve a rendir homenaje al oro rojo con la nueva edición de su Feria del Azafrán. Del 5 al 7 de junio la localidad turolense acogerá numerosas actividades para poner en valor esta preciada especia.

Degustaciones de distintos platos con azafrán, talleres de origami o batucada, juegos tradicionales e incluso "showcookings" son algunas de las cosas que los visitantes podrán encontrar en esta sexta edición de la Feria del Azafrán.

Desde el ayuntamiento esperan acercarse a las cifras de visitantes de años anteriores y poder conseguir que 5.000 personas se acerquen a conocer la versatilidad del azafrán.

Además, la feria no pierde su carácter solidario y vuelven a colaborar con ATUEM, la Asociación Turolense de la Esclerosis Múltiple.

Un apoyo que se traduce en un almuerzo solidario el sábado 6 de junio y una comida popular el domingo 7 de junio. El almuerzo tendrá un precio de 2 euros y la comida de 4 euros. Todo el dinero recaudado irá destinado a ATUEM.

Un fin de semana lleno de actividades en torno al azafrán

Desde el ayuntamiento destacan el gran número de actividades que un año más están preparadas para la feria.

Entre ellas destaca la presentación “Monreal del Campo y el azafrán, identidad, memoria y futuro”, que estará a cargo de Azafranes Jiloca.

Además, contarán con la presencia del afamado chef Bosquet, especializado en cocina fácil y saludable. El chef realizará un "showcooking" el sábado a las 18.30 horas en el escenario “LENGÜETA SPACE”.

La sexta edición de la Feria del Azafrán también contará con dos tardeos animados con la música de Ojinegra y La Kotxera.

Durante todo el evento se podrán realizar visitas guiadas al museo del azafrán y recorrer las exposiciones de útiles de cultivo del azafrán y de maquinaria agrícola Plumed.